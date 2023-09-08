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李強：願同印尼加快培育數字經濟 擴大進口

國情動向 15:26 2023/09/08

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國務院總理李強今日在雅加達同印度尼西亞總統佐科會談，他表示，中方願同印尼加快培育數字經濟等合作新引擎，並擴大印尼大宗商品和優質農漁產品進口。

據新華社，李強表示，中方願同印尼一道落實兩國元首重要共識，進一步加強發展戰略對接，不斷深化戰略互信，把握自身根本和長遠利益，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上加大相互支持。持續擴大務實合作，中方願同印尼全力做好雅萬高鐵正式運營各項準備工作，將「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」打造成共建「一帶一路」合作新旗艦項目。

李強指，願與印尼高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，擴大印尼大宗商品和優質農漁產品進口，鼓勵中國企業赴印尼投資興業。中方支持印尼新首都建設，願同印尼加快培育數字經濟、綠色發展等合作「新引擎」，進一步加強農業、醫藥衛生、青年、教育、文化、旅遊等領域交流與合作。

佐科表示，印尼堅持一個中國原則，願同中方加強貿易投資、農漁業、基礎設施、數字經濟、新能源、旅遊、醫療衛生等領域合作，推進「兩國雙園」等戰略合作項目，推動兩國關係再上新台階。

訪問期間，雙方簽署工業、農業、漁業、電子商務、科技創新等多個雙邊合作文件。

李強試乘印尼雅萬高鐵 印尼部長：討論延長鐵路可能性

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責任編輯：袁瑋婧

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