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加拿大艦隻據報在東海被中國軍艦尾隨用激光照射

國情動向 15:27 2023/09/08

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渥太華號。

一艦加拿大軍艦周三（6日）在東海海域參與演習期間，據報被解放軍艦隻近距離尾隨，以及用激光照射。

加拿大廣播電台（CBC）報道，加拿大海軍上月派出3艘軍艦前往印太地區，在國際水域與美國和日本等盟國一起進行訓練、演習和巡邏，任務將持續4個多月。其中，巡防艦渥太華號（HMCS Ottawa）在從日本橫須賀港啟航後不到一周的時間內，至少3次遭遇中國艦隻，最近一次發生在本周三。

當日下午，渥太華號兩次遇到中國艦隻，後者通過無線電反覆呼叫，向渥太華號使用激光照射，並發射了一架無人機。

報道引述加拿大國防專家指，中國正試圖在有爭議的國際水域實行和對本國水域同樣的控制，如果做不到，他們就騷擾那些經過的別國艦隻。

加拿大總理杜魯多周四（7日）在新加坡接受彭博社訪問時表示，中國在過去幾年做出的決定，包括拘捕兩名加拿大公司、對部分加拿大食品出口實施禁運等，增加了加中交往的困難。但他也指出，中國是全球最重要的經濟體之一，任何人都不能忽視，加中關係仍有很大的改善空間。

責任編輯：陳建錫

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