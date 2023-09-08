黃坤明主持廣東省強降雨防禦工作會議：確保防洪泄洪行洪安全

廣東省委書記黃坤明今日（8日）上午在中山主持召開視頻會議，分析研判強降雨發展趨勢及災情影響，現場指揮調度有關地市做好應對處置工作，就全省防禦工作進行部署落實。會議強調，要全力以赴抓好暴雨防禦和搶險救援各項工作、切實守護民眾生命財產安全。

根據氣象信息顯示，受颱風「海葵」外圍雲系和季風影響，當前，全省多個市縣已經出現大暴雨、局部特大暴雨，廣東省防總已於今日凌晨1時30分將防汛應急響應提升至Ⅱ級。

上午，省委書記黃坤明在中山主持召開視頻會議，他指出，本輪強降雨來勢凶猛、持續時間長、致災風險高。各地各有關部門積極應對、及時處置，取得明顯成效。

黃坤明指出，要堅持極限思維和底線思維，發揚連續作戰精神，以「時時放心不下」的責任感，全力以赴抓好暴雨防禦和搶險救援各項工作，切實守護人民群眾生命財產安全。

他強調，要密切關注天氣變化，嚴密監測雨情、水情、汛情、災情，強化聯合會商研判，加密監測預警頻次，重點關注局地短時強降雨，滾動發佈短臨預報、洪水和地質災害風險預警，及時採取防範應對措施。

會議指出，要堅決果斷轉移避險，重點關注施工人員和外來旅遊人員，確保做到應轉盡轉，不漏一戶一人。要精準實施水庫聯排聯調，注重各類防洪工程的聯合運用，及時疏導洪水，高度關注上游來水，確保防洪洩洪行洪安全。要進一步加強重點部位防禦措施，加強中小河流、水庫塘壩等巡查防守，密切關注水位變化，採取除險避險加固措施，擴大風險排查範圍，突出抓好山洪災害防禦，嚴防山體滑坡等次生災害帶來人員傷亡。

嚴防山體滑坡等次生災害

會議強調，要高效有序開展搶險救援，預置物資力量，強化搶險救援人員自身安全防護，及時搶修搶通因災阻斷的水、電、路、網等生命線，妥善做好受災群眾安置和基本生活保障。要加強城市洪澇災害防禦，按預案啓用「五停」等應急措施，密切監測城市低窪地帶、地下空間、倉庫積水進水情況，及時採取有效管控措施，嚴防人員涉險，加強各類物資供應，盡快恢復生產生活秩序，確保城市正常運轉。

會議指出，要強化宣傳引導，持續發佈雨情汛情、風險提示和避災信息，增強群眾防災避險意識和自救能力，凝聚起全社會團結一心防汛救災的強大合力。

廣東省委副書記、深圳市委書記孟凡利出席會議。廣東省領導陳建文、張虎、肖亞非、鄭軻參加會議。

責任編輯：蒯宇澄

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