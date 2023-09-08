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廣東擴內需戰略：廣深調整落戶政策 優化汽車限購

經濟脈搏 16:58 2023/09/08

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廣東省政府辦公廳印發《廣東省擴大內需戰略實施方案》，就26個方面提出相應措施，明確調整完善廣州、深圳兩個超大城市的落戶政策，推進農業轉移人口市民化，同時優化廣州、深圳汽車限購，完善買車資格規定，以及聚焦關鍵領域推動一批製造業重點項目建設，向對引進重大的地級以上市予以支持。

方案提出，要深化戶籍制度改革，調整完善廣深落戶政策，建立健全積分落戶年度指標逐年增長機制，鼓勵中心城區與郊區新區採取差別化落戶政策；在除廣深外的珠三角城市探索戶籍准入年限同城化累計互認；推動公共資源按照常住人口規模配置；探索宅基地使用權等，維護進城落戶農民的農村權益。

挖掘汽車消費潛力，多措並舉擴大新能源汽車消費。優化廣州、深圳汽車限購政策，完善購車資格規定，推動汽車由購買管理向使用管理轉變。全面落實取消二手車限遷政策，優化二手車市場流通管理。支持老舊城區、學校、醫院等重點場所通過改造、新建等方式，加大停車基礎設施供給。

推動引進重大製造業項目

在關鍵領域方面，推動一批製造業重點項目建設，加大對存量企業增資擴產項目的優惠政策支持力度；支持企業開展新一輪技術改造和設備更新投資；建立健全招商引資「一把手」負責制，對引進先進重大製造業項目的地級以上市按政策予以支持；打造涵蓋天使孵化、創業投資等金融服務體系，撬動社會資本。

另外，方案又提出推動廣州、深圳、佛山、惠州、東莞、江門等創建國家文化和旅遊消費示範城市，開展廣東文旅消費季，以及推動創建國家級夜間文化和旅遊消費集聚區。建立大灣區劇院聯盟，打造一批演藝集聚區和特色演藝空間，加快建設以廣州和深圳為龍頭、聯動香港和澳門的大灣區國際演藝中心。

責任編輯：陳建錫

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