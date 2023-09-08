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中證監召開境內外投資者座談會：堅決防止市場大幅波動

經濟脈搏 20:43 2023/09/08

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近日，中證監召開專家學者和境內外投資者座談會，強調當前資本市場風險總體可控，堅決防止市場大幅波動。

據中證監網站消息，博時基金、南方基金、重陽投資、道禾投資等投資管理機構和淡馬錫、貝萊德、橋水等境外機構負責人，以及部分個人投資者代表，圍繞促進資本市場投融資平衡、引入更多中長期資金、進一步規範股份減持、加大現金分紅、優化交易機制、嚴懲上市公司造假、保護中小投資者合法權益等提出了意見建議。

會議強調，要緊扣實現中國式現代化這條主線，堅定不移走好中國特色現代資本市場之路；堅持以改革促發展、促穩定，穩步推進全市場、全過程、全鏈條改革，推動全面實行股票發行註冊制改革走深走實。

會議還指，要堅守監管主責主業，完善資本市場法治供給，加大資本市場防假打假力度，依法嚴懲欺詐發行、虛假披露、違規減持等違法違規行為；健全資本市場功能，促進投融資動態平衡，着力提升服務科技型企業的精準性，支持民營經濟和中小企業發展，穩步擴大資本市場制度型開放，更好促進經濟平穩健康運行。

會議強調，堅決守住風險底綫。當前資本市場風險總體可控，槓桿資金等重點領域風險持續收斂。要樹牢底綫意識，在發揮好市場自我調節機製作用的同時，加強協同、綜合施策，堅決防止市場大幅波動。

會議認為，要堅定對中國經濟發展大勢的信心，堅定對防範化解房地產風險的信心，堅定對防範化解地方債務風險的信心，堅定對大力發展民營經濟的信心。下一步，證監會將認真研究與會人士提出的意見建議，研究出台更多務實、管用的政策舉措，成熟一項、推出一項，切實維護資本市場穩定健康發展。

內地證券交易印花稅明起減半徵收 中證監再出3招穩A股

中證監今與房企代表開會 了解發債融資需求

責任編輯：袁瑋婧

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