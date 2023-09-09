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內地8月CPI按年由跌轉升0.1% PPI跌幅收窄3%

經濟脈搏 11:10 2023/09/09

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內地8月居民消費價格指數（CPI）「轉正」，按年升0.1%，略遜市場預期的升0.2%。工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌3%，符合市場預期，且為5個月最小跌幅。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，8月消費市場繼續恢復，供求關係持續改善，CPI按月上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，按年則由跌轉漲升。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.8%，漲幅保持穩定。

按年看，CPI由上月下降0.3%轉為上漲0.1%。其中，食品價格下降1.7%，降幅與上月相同，影響CPI下降約0.31個百分點。食品中，豬肉價格下降17.9%，降幅比上月收窄8.1個百分點；鮮菜、牛肉和羊肉價格降幅均有擴大；薯類、雞蛋和鮮果價格分別上漲6.5%、3.0%和1.3%。

非食品價格由上月持平轉為上漲0.5%，影響CPI上漲約0.41個百分點。非食品中，服務價格上漲1.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，其中飛機票、旅遊和賓館住宿價格分別上漲17.6%、14.8%和13.4%，漲幅均有擴大；工業消費品價格下降0.8%，降幅比上月收窄1.1個百分點，其中汽油價格下降4.6%，降幅收窄8.9個百分點。

PPI方面，受部分工業品需求改善、國際原油價格上漲等因素影響，8月PPI由上月下降0.2%轉為上漲0.2%，按年跌幅收窄。

按年看，PPI下降3%，降幅比上月收窄1.4個百分點。其中，生產資料價格下降3.7%，降幅收窄1.8個百分點；生活資料價格下降0.2%，降幅收窄0.2個百分點。煤炭開採和洗選業、石油和天然氣開採業等主要行業價格降幅收窄，合計影響PPI按年下降約1.98個百分點，佔總降幅的六成多。另外，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲5.4%，電力熱力生產和供應業價格上漲1.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1.4%。

責任編輯：易燕丹

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