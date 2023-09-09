  • 26°C
香港時間 : 2023909日 (週六) 12:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣東暴雨｜周末強降雨持續 廣東全省提前轉移逾8萬人

社會熱點 11:39 2023/09/09

分享：

分享：

受颱風「海葵」殘餘渦旋的影響，粵西、珠三角南部等地局部仍有大暴雨或特大暴雨。針對暴雨洪澇災害，廣東全省提前轉移逾8萬人。

據廣東氣象服務中心消息，「海葵」殘餘渦旋位於粵西地區，移動速度緩慢，受渦旋東側偏南氣流影響，今日粵西、珠三角南部、汕尾有暴雨，局部大暴雨或特大暴雨，其餘市縣有陣雨，局部大雨。10日南部雨水依舊頻繁，11日降雨有所減弱。

受周四至周五（7日至8日）的強降雨影響，廣州、深圳、珠海、東莞、肇慶、佛山等市發生內澇、滑坡、道路中斷等險情。深圳站、深圳東站普速鐵路及廣深城際鐵路共47列車停運，79條路段、6個收費站、1座橋實施交通管制，深圳、珠海、江門全市停課，佛山、東莞、廣州部分區域停課。廣東省減災委將救災應急響應提升至Ⅱ級。

截至昨日下午5時，廣東全省共提前轉移80,048人。另有15個地市啟動防汛應急響應。其中，廣州、深圳、佛山、江門、中山5個地市啟動防汛Ⅱ級應急響應。全省7個水文站點略超警戒，101個大、中、小型水庫略超汛限，廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室指情況總體可控。

廣東暴雨｜深圳打破1952年來7項降雨紀錄 雨勢趨緩

廣東暴雨｜深圳羅湖火車站水浸 部分列車停運近百人受困

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

廣東暴雨｜深圳羅湖火車站水浸 部分列車停運近百人受困
2023/09/08
廣東暴雨｜深圳羅湖火車站水浸 部分列車停運近百人受困
廣東暴雨｜深圳珠海等全市停課 多條省國道實施管制
2023/09/08
廣東暴雨｜深圳珠海等全市停課 多條省國道實施管制
廣東暴雨｜深圳打破1952年來7項降雨紀錄 雨勢趨緩
2023/09/08
廣東暴雨｜深圳打破1952年來7項降雨紀錄 雨勢趨緩

你可能感興趣

廣東暴雨｜深圳羅湖火車站水浸 部分列車停運近百人受困
13:47 2023/09/08
廣東暴雨｜深圳羅湖火車站水浸 部分列車停運近百人受困
廣東暴雨｜深圳珠海等全市停課 多條省國道實施管制
09:33 2023/09/08
廣東暴雨｜深圳珠海等全市停課 多條省國道實施管制
廣東暴雨｜深圳打破1952年來7項降雨紀錄 雨勢趨緩
17:29 2023/09/08
廣東暴雨｜深圳打破1952年來7項降雨紀錄 雨勢趨緩
社會民生 極端天氣 天氣 暴雨 颱風 鐵路 交通 深圳 廣東省

下一篇文章

廣東暴雨｜深圳打破1952年來7項降雨紀錄 雨勢趨緩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

菲律賓多船入仁愛礁鄰近海域 中國海警船封鎖入口
菲律賓多船入仁愛礁鄰近海域 中國海警船封鎖入口
解放軍帶頭谷生育 中央軍委實施33條支持措施
解放軍帶頭谷生育 中央軍委實施33條支持措施
瑞幸：多數分店醬香拿鐵本周內售罄 已緊急採購茅台酒
瑞幸：多數分店醬香拿鐵本周內售罄 已緊急採購茅台酒
廣東暴雨｜深圳打破1952年來7項降雨紀錄 雨勢趨緩
廣東暴雨｜深圳打破1952年來7項降雨紀錄 雨勢趨緩
廣東暴雨｜深圳羅湖火車站水浸 部分列車停運近百人受困
廣東暴雨｜深圳羅湖火車站水浸 部分列車停運近百人受困
「十一」國內遊預訂按年大增5倍 日本團幾乎沒人報
「十一」國內遊預訂按年大增5倍 日本團幾乎沒人報
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款