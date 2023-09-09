廣東暴雨｜周末強降雨持續 廣東全省提前轉移逾8萬人

受颱風「海葵」殘餘渦旋的影響，粵西、珠三角南部等地局部仍有大暴雨或特大暴雨。針對暴雨洪澇災害，廣東全省提前轉移逾8萬人。

據廣東氣象服務中心消息，「海葵」殘餘渦旋位於粵西地區，移動速度緩慢，受渦旋東側偏南氣流影響，今日粵西、珠三角南部、汕尾有暴雨，局部大暴雨或特大暴雨，其餘市縣有陣雨，局部大雨。10日南部雨水依舊頻繁，11日降雨有所減弱。

受周四至周五（7日至8日）的強降雨影響，廣州、深圳、珠海、東莞、肇慶、佛山等市發生內澇、滑坡、道路中斷等險情。深圳站、深圳東站普速鐵路及廣深城際鐵路共47列車停運，79條路段、6個收費站、1座橋實施交通管制，深圳、珠海、江門全市停課，佛山、東莞、廣州部分區域停課。廣東省減災委將救災應急響應提升至Ⅱ級。

截至昨日下午5時，廣東全省共提前轉移80,048人。另有15個地市啟動防汛應急響應。其中，廣州、深圳、佛山、江門、中山5個地市啟動防汛Ⅱ級應急響應。全省7個水文站點略超警戒，101個大、中、小型水庫略超汛限，廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室指情況總體可控。

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責任編輯：易燕丹

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