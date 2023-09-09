10天24城執行「認房不認貸」 住建部：全國購房意願或增15%

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內地8月CPI按年由跌轉升0.1% PPI跌幅收窄至3%
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據不完全統計，過去10日，內地至少有24個城市全面執行「認房不認貸」政策。住房和城鄉建設部指市場反響積極，預計全國購房意願能增加15個百分點，一線城市增幅或更高。
央視新聞引述住建部政策研究中心副主任浦湛指，國家層面出台「認房不認貸」的政策後，北上廣深四個一線城市已全面落實，對周邊乃至更大區域範圍內的城市，甚至是全國，都有非常明顯的「風向標」作用。
浦湛說，市場對「認房不認貸」的反響積極。有市場機構調查顯示，從全國整體上看，購房意願大概能夠增加15個百分點，一線城市增幅可能會更高。從政策實際落地來看，有剛需和改善性需求的購房者，積極入市的跡像非常明顯。一些市場機構的調研也顯示，帶看量和成交量都有較為明顯的提升。
浦湛表示，隨著中國房地產市場供求關係發生重大變化，在因城施策的調控機制下，地方需要根據自身房地產市場形勢的變化，進行政策的優化調整。當局對這一輪房地產市場調控政策的統計顯示，有180多個城市因城施策進行政策措施的調整，累計調整次數超過350次。
對於限購政策的調整，浦湛說，實際上真正實施限購的城市數量是少數，這些城市在本輪房地產市場發展過程當中，也多數對限購進行優化調整，例如調整限購的區域，或限購的年限。
責任編輯：易燕丹
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