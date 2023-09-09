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數據分析｜CPI轉正但需求仍弱 9月或是降準時機

經濟脈搏 14:51 2023/09/09

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內地8月CPI按年由負轉正，PPI則錄得五個月最小跌幅。分析師認為，CPI和PPI已經「觸底反彈」，但偏低的價格指標反映需求總體仍疲軟，還需更多政策支持穩固經濟，最好是抓住9月的降準機會窗口，並在必要時繼續降息。

國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，CPI按年狀況略有改善，PPI緊縮情況也在收窄，表明復甦進程緩慢而溫和。總體而言，當前通脹率仍然表明需求疲軟，在可預見的未來需要更多政策支持。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟稱，雖然CPI和PPI按年已經觸底反彈，但貨幣政策仍需以我為主，根據國內宏觀經濟和物價形勢適時調節。考慮到以及通脹不足背景下實際利率偏高的情況，在9月降準的機會窗口後，後續仍有進一步降息的必要性與可能性。

展望下階段物價走勢，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華預計，年內消費者物價穩步回升。主要是國內需求穩步復甦，國內進入生豬消費旺季，有助於帶動豬肉價格邊際改善，加之年內基數影響效應減弱，有助於帶動消費者物價穩步走高。但大環境仍是需求追趕供給，相對豬肉需求國內生豬供給仍充裕；同時，國內商品市場供給充足，漲價乏力，年內物價有望繼續保持溫和。

他續指，從趨勢看，PPI按年有望延續改善態勢。國內工業品市場供需趨於平衡，基數效應減弱國內經濟逐步恢復常態，宏觀政策支持，市場需求逐步回暖，工業企業逐步轉向主動補庫存；同時，去年基數回落；能源、原材料等商品價格快速回落階段過去等。

內地8月CPI按年由跌轉升0.1% PPI跌幅收窄至3%

責任編輯：易燕丹

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