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ASML：孤立中國沒有希望 實際上會削弱西方自己

國情動向 16:15 2023/09/09

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華為無預警推出新款智能手機引發廣泛討論，外界關注高端芯片國產化程度。荷蘭光刻機巨頭ASML的CEO溫彼得（Peter Wennink）表示，「完全孤立中國是沒有希望的；如果我們不分享技術，他們就會自己去研究。」

觀察者網報道，荷蘭政府出台的半導體設備出口管制新規從9月1日開始正式生效，ASML發運TWINSCAN NXT：2000i及後續推出的浸潤式光刻系統，都要獲得荷蘭當局的許可。不過荷蘭政府已頒發許可證，ASML今年年底前仍然能夠履行與客戶簽訂的合同，繼續發運被列入出口管制新規的光刻系統。

溫彼得在荷蘭電視節目Nieuwsuur上表示，試圖通過禁止技術移民和出口管制等方式孤立中國，實際上會削弱西方自己。他説，「中國有14億人，其中很多人都很聰明。他們會提出我們還沒想到的解決方案。你在迫使他們變得非常創新。」

美媒：華為取得突破 不意味中國芯片業能追上全球

同樣用國產芯片？ 華為兩新機今再無預警開放預訂

溫彼得擔心，未來荷蘭政府會在美國壓力下施加更多管制。他又警告稱，保護主義就是試圖不與其他國家合作來保護自己的經濟，「但這會導致我們應對能源和社會數字化領域重大轉型的能力較差，然後我們必須接受後果並進口中國汽車，因為它們更好、更便宜。」

溫彼得坦言，對荷蘭和其他歐洲國家的收入能力表示擔憂，並呼籲加強合作，承擔更多風險，以應對與其他大國的競爭，政府必須在這種合作中發揮促進作用。

荷蘭的中國問題專家範德普滕（Van der Putten）也在Nieuwsuur節目上指出，「對華制裁固然可以影響力量平衡，但對我們的經濟是有害的。那麼到底什麼更重要，我的回答是：經濟利益。中國依賴我們的技術是件好事。」

數據顯示，今年二季度，ASML共出貨113台光刻系統，其中對中國大陸的出貨佔比達到24%（去年同期只有10%），雖然不及台灣的34%，但環比大幅提升16個百分點。

責任編輯：易燕丹

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