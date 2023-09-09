習近平：推動東北全面振興 以科技創新推動產業創新

中共中央總書記、國家主席習近平上周四（7日）在黑龍江省哈爾濱市主持召開新時代推動東北全面振興座談會並發表重要講話。他強調，要貫徹落實黨的二十大關於推動東北全面振興實現新突破的部署，努力走出一條高質量發展、可持續振興的新路。

習近平指出，東北資源條件較好，產業基礎比較雄厚，區位優勢獨特，發展潛力巨大。當前，推動東北全面振興面臨新的重大機遇，要以科技創新推動產業創新，加快構建具有東北特色優勢的現代化產業體系。

他説，推動東北全面振興，根基在實體經濟，關鍵在科技創新，方向是產業升級。要牢牢扭住自主創新這個 「牛鼻子」 ，加快傳統製造業數字化、網絡化、智能化改造；主動對接國家戰略需求，整合和優化科教創新資源，加大研發投入，掌握更多關鍵核心技術。積極培育新能源、新材料、先進制造、電子信息等戰略性新興產業，加快形成新質生產力。

他還提到，要以發展現代化大農業為主攻方向，加快推進農業農村現代化。當好國家糧食穩產保供 「壓艙石」 ，是東北的首要擔當。要始終把保障國家糧食安全擺在首位，加快實現農業農村現代化，提高糧食綜合生產能力，確保平時產得出、供得足，極端情況下頂得上、靠得住。

習近平強調，要加快建設現代化基礎設施體系，提升對內對外開放合作水平。同時要系統布局建設東北現代基礎設施體系，加強同京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設、西部大開發等國家重大戰略的對接，促進東北更好融入全國統一大市場。

習近平還提到，要進一步優化政治生態，加強黨風廉政建設，善於運用法治思維與法治方式解決問題、化解矛盾、協調關係；加強誠信建設與知識財產權保護，常態化開展掃黑除惡，為各類經營主體創造可預期的法治環境及良好營商環境。

習近平黑龍江考察：建好建強國家重要商品糧生產基地等

責任編輯：易燕丹

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