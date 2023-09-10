G20峰會｜李強晤馮德萊恩 稱中歐關係本質是共贏

國務院總理李強在新德里出席二十國集團（G20）領導人峰會期間，會見歐盟委員會主席馮德萊恩。李強指中歐關係的本質是共贏，願與歐方辦好年內舉行的中歐領導人會晤。

新華社報道，李強表示，中歐關係的主流是合作，本質是共贏。作為多極世界的兩大力量、全球發展的兩大引擎，中歐應當進一步團結合作，用中歐關係的穩定性對沖世界形勢的不確定性。中方願同歐方一道努力，辦好年內舉行的中歐領導人會晤，通過溝通協商深化互信、妥處分歧，攜手為全球和平發展事業作出更多積極貢獻。

李強指出，防風險與合作不是對立的，不能把相互依存與不安全簡單畫等號，更不應將經濟問題泛安全化、泛政治化。中國的發展和開放，給歐洲和世界帶來的是機遇不是風險。中方願同歐方加強溝通協作，提升中歐經貿關係的可靠性、穩定性。希望歐盟秉持市場經濟和公平競爭原則，保持貿易和投資市場開放，為中國企業赴歐投資經營提供公平、透明、非歧視性的環境。中方願同歐方進一步深化綠色夥伴關係，在清潔能源、綠色金融等領域加強對話合作，為發展中國家應對氣候變化提供支持。

馮德萊恩表示，今年以來，歐中交往不斷加強，取得積極成果。歐方願同中方加強各領域對話合作，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

責任編輯：易燕丹

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