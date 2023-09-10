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劉國中與金正恩會面 強調高度重視中朝傳統友誼

國情動向 14:57 2023/09/10

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國務院副總理劉國中率中國黨政代表團，應邀出席北韓國慶75周年活動並訪問北韓。到訪期間，北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩在平壤會見劉國中，就中朝關係和兩國具體領域交流合作深入交換意見。

新華社報道，劉國中表示，中方高度重視中朝傳統友誼，願推動中朝關係不斷鞏固和發展。農業和醫療衛生是重要民生事業，中方願同朝方深化在上述領域的交流合作，造福兩國人民。

金正恩表示，中國代表團的到來，為北韓國慶活動增添了光彩，具有重要意義，朝方深表感謝。朝方願同中方進一步發展友好合作關係，增進兩國人民福祉。

訪問期間，劉國中還會見北韓內閣總理金德勛，出席北韓國慶75周年系列活動，參謁中朝友誼塔，祭掃安州中國人民志願軍烈士陵園，訪問中朝友好宅庵合作農場。

朝中社報道，劉國中、中國駐北韓大使王亞軍等人昨日獲北韓當局設宴歡迎。宴會在萬壽台議事堂舉行，劉國中在致辭時表示，不管國際和地區局勢如何變化，繼承發展用血結成的中朝友好關係是中國黨和政府的堅定立場。

北韓內閣副總理金成龍則表示，在領導人金正恩和中國國家主席習近平的關懷下，將堅定深化發展更上一層樓的朝中親善合作關係。

習近平向金正恩發賀電 願同朝方加強戰略溝通

責任編輯：易燕丹

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