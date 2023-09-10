G20峰會｜李強晤辛偉誠  指中英應妥善處理分歧

國務院總理李強在新德里出席二十國集團（G20）領導人峰會期間，會見英國首相辛偉誠。李強表示，中英雙方應妥善處理分歧，並堅持開放合作，確保全球產業鏈供應鏈穩定。

新華社報道，李強表示，中英同為世界主要經濟體，兩國經濟你中有我、我中有你，雙方聯繫日益緊密，要以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界。中方願與英方一道努力，堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，推動中英關係行穩致遠。

李強指出，雙方應當堅持開放合作，維護和擴大共同利益。中英都是自由貿易的倡導者、踐行者、受益者，應共同反對將經貿合作泛政治化、泛安全化，推動構建開放型世界經濟，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通。雙方應當妥善處理分歧問題，秉持包容互鑒精神，尊重對方的核心利益和重大關切。中方歡迎英方繼續拓展對華務實合作，願同英方深化貿易、投資、綠色發展、人文科技等領域合作，共同支持和促進全球可持續發展。

辛偉誠則表示，英國尊重中國的歷史文化，重視中國在國際體系中發揮的重要作用。英方願同中方進行建設性、坦誠對話，加強經貿、科技等領域務實合作，妥善處理分歧，共同應對氣候變化等全球性挑戰，構建穩定和互惠的英中關係。

責任編輯：易燕丹

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