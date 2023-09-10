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波音、空巴要緊張？中國商飛：國產C919訂單達1061架

國情動向 15:53 2023/09/10

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中國商用飛機有限責任公司黨委書記、董事長賀東風出席2023浦江創新論壇全體大會，他透露，目前國產C919大型客機訂單數已達1,061架，並已交付2架；C929則處於初步設計階段，計劃提供250到350座席，航程將達1.2萬公里。

賀東風分享中國大飛機的創新發展之路時表示，航空事業的發展是一部人類科技創新發展史，目前，一部大飛機的零件數以百萬計，每天起落飛機10萬架次，每年運輸旅客40億人次。而中國商飛從2008年成立至今，形成以ARJ21、C919、C929為主的產品線。

賀東風提及，除了產品線的架構形成，中國大飛機在創新發展中具備數百萬量級產品的集成能力，具備多種技術的融合創新能力以及安全和經濟效益的權衡決策能力。

展望未來，賀東風期待繼續推進國際合作，開展面向未來的大飛機創新。同時，面對全球航空安全、環保等一系列新的挑戰，中國商飛將秉持自主創新、開放合作的態度，與全球的供應商合作夥伴克服困難，積極塑造創新生態，針對空氣動力、結構效率等專業能力的持續提升，圍繞智能化、網聯化、綠色化等發展的方向，持續推動5G、人工智能、大數據、信息技術包括電池氫能等新能源技術，持續推進數字化轉型和可持續發展，為人類航空事業的創新發展作出中國的貢獻。

C919能挑戰波音地位？ 外媒：還要等多10年

C919商業首航成功 航空產業實現「從0到1」躍升

責任編輯：易燕丹

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