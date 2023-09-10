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G20峰會｜李強晤米歇爾 稱中國發展對歐洲是機遇非風險

國情動向 17:25 2023/09/10

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國務院總理李強在新德里出席二十國集團（G20）領導人峰會期間，會見歐洲理事會主席米歇爾。李強稱，中國的發展對歐洲是機遇不是風險，歡迎更多歐洲企業赴華投資興業。

新華社報道，李強表示，中歐作為世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，雙方關係關乎全球格局穩定和亞歐大陸繁榮。中國與歐洲分處亞歐大陸兩端，沒有地緣政治衝突，更沒有根本利害衝突。中方希望歐洲繁榮穩定，願同歐方一道，堅持中歐夥伴關係定位，進一步加強對話交流，深化互利合作，妥處敏感問題，推動中歐關係持續健康穩定發展，為變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量。

他續指，雙方應加強戰略引領，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，他期待與米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩主席共同主持新一輪中歐領導人會晤。

李強說，中國的發展對歐洲是機遇不是風險，雙方要持續開放合作，更好互利共贏。不管是現在還是將來，中國都是歐洲可以信賴的朋友和夥伴。中方願同歐方加強對話協商，探討建立相關機制，提升中歐經貿關係的可靠性、穩定性。

米歇爾表示，歐盟願做中國真誠、可信、建設性的朋友和夥伴。中國繁榮對歐盟和全世界都是一件好事，歐盟無意遏制中國發展。歐方堅持一個中國原則，願與中方共同努力，辦好歐中領導人會晤，深化各領域對話合作，攜手應對氣候變化、公共衛生、安全與穩定等全球性挑戰。

李強晤馮德萊恩 稱中歐關係本質是共贏

G20峰會｜李強晤辛偉誠  指中英應妥善處理分歧

責任編輯：易燕丹

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