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習近平：創新作戰方式 全面提高部隊備戰打仗能力

國情動向 21:37 2023/09/10

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中共總書記習近平在視察78集團軍時強調，創新集團軍建設管理和作戰運用方式，全面提高部隊備戰打仗能力。

據新華社，習近平上周六（8日）到78集團軍視察，強調要深入貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，創新集團軍建設管理和作戰運用方式，全面提高部隊備戰打仗能力，有效履行黨和人民賦予的使命任務。

習近平首先指出，前段時間，中國華北、東北等地遭遇極端降雨和嚴重洪澇地質災害。解放軍和武警部隊聞令而動，勇挑重擔，迅速投入防汛抗洪救災工作，全力保障人民群眾生命財產安全，很好發揮了突擊隊作用，展現了人民子弟兵良好形象。

習近平對78集團軍調整組建以來部隊建設和遂行任務情況給予肯定。他強調，要提高軍事鬥爭準備質量和水平，加強重難點課目專攻精練，加強新質戰鬥力建設，加強所屬作戰力量、作戰單元、作戰要素融合集成，有機融入聯合作戰體系。

習近平指出，要全面加強部隊黨的建設，深入貫徹落實全軍黨的建設會議精神，增強各級黨組織創造力、凝聚力、戰鬥力。要堅持不懈抓基層打基礎，嚴格部隊教育管理，保持部隊高度集中統一和安全穩定。要精心組織實施第二批主題教育，着力解決部隊發展瓶頸問題，積極主動為官兵排憂解難，不斷開創集團軍建設新局面。

習近平黑龍江考察：建好建強國家重要商品糧生產基地等

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責任編輯：袁瑋婧

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