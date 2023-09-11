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拜登透露G20期間已晤李強 重申無意圍堵中國

社會熱點 09:32 2023/09/11

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轉抵越南訪問的美國總統拜登，透露自己在二十國集團（G20）峰會期間已經和中國總理李強會晤，並重申無意圍堵中國，期待建立正確而穩定的關係。

據路透社報道，拜登周日（10日）在印度參加峰會後飛往越南，他重申，不想圍堵中國，亦無意同中國出現冷戰，強調美國尋求在亞太區有一個穩定的基礎，並真誠希望同中國建立正確的關係。

拜登透露，在印度出席G20期間，會晤總理李強，兩人討論了穩定及南半球議題。當被問及為什麼已經十個月沒和中國國家主席習近平見面時，拜登說，習近平「忙得很」，他又表示，希望早日會晤中國國家主席習近平。

拜登也說，中國經濟因為缺少國際增長而陷入困難，但是他不認為這會導致北京武力入侵台灣。拜登說：「事實上我認為正好相反，它或許沒有了之前的能力。」

拜登也談到了中美間日益激烈的科技競爭，並表明不會向中國出售能夠增強其製造更多核武器的能力，或進行防務活動的材料。

今次是拜登上任以來首次訪問越南。拜登同越共總書記阮富仲會談後，宣布將兩國關係提升至全面戰略夥伴。 外界認為美國深化與越南合作，藉以擴大美國盟友力量，以抗衡中俄。

路透社引述華府官員和外交官表示，隨著河內尋求與超級大國保持良好關係，預料中國高層官員，包括國家主席習近平，好可能短期內會訪問越南。

白宮：拜登無計劃在G20峰會上與李強會面

趕在拜登前 中聯部部長劉建超訪問越南晤阮富仲

拜登對習近平可能缺席G20峰會表示失望

責任編輯：袁瑋婧

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貿易戰 地緣政治 科技戰 亞太 核武 經濟 外交 拜登 李強 越南

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