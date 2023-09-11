李強拜登G20簡短交流 拜登重申無意圍堵中國（第二版）

轉抵越南訪問的美國總統拜登，透露自己在二十國集團（G20）峰會期間已經和中國總理李強會晤，並重申無意圍堵中國，期待建立正確而穩定的關係。他又指中國經濟陷入困難，不認為會導致中方對台動武。

*更新外交部回應

中國外交部發言人毛寧今日（11日）回應指，兩人進行簡短交流，李強向拜登強調，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰。中美兩國應加強交流，拜登總統表示，美方希望中國經濟不斷增長，不會阻止中國經濟的發展。

對於拜登談及台灣問題，毛寧強調，台灣是中國人的台灣，台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事情，要由中國人來決定，不容任何外部干涉。

至於美國和越南的關係，她續稱，中方注意到越方多次強調，發展中越全面戰略合作夥伴關係是越南的外交優先方向，也是越對外交往的頭等優先。毛寧指出，中方認為各國發展雙邊關係不能針對第三方，不能損害地區和平穩定與發展繁榮。中方要求美方處理與亞洲國家關係時，必須尊重地區國家求穩定、促合作、謀發展的共同心聲，遵守國際關係基本準則，摒棄霸權和冷戰思維。

據路透社報道，拜登昨日在印度參加峰會後飛往越南，他重申，不想圍堵中國，亦無意同中國出現冷戰，強調美國尋求在亞太區有一個穩定的基礎，並真誠希望同中國建立正確的關係。

拜登透露，在印度出席G20期間會晤李強，兩人討論了穩定及南半球議題。當被問及為什麼已經十個月沒和中國國家主席習近平見面時，拜登說，習近平「忙得很」，他又表示，希望早日與習近平會晤。

指中國經濟陷入困難 不會攻台

拜登也說，中國經濟因為缺少國際增長而陷入困難，但是他不認為這會導致北京武力入侵台灣。拜登說：「事實上我認為正好相反，它或許沒有了之前的能力。」

拜登也談到了中美間日益激烈的科技競爭，並表明不會向中國出售能夠增強其製造更多核武器的能力，或進行防務活動的材料。

今次是拜登上任以來首次訪問越南。拜登同越共總書記阮富仲會談後，宣布將兩國關係提升至全面戰略夥伴。 外界認為美國深化與越南合作，藉以擴大美國盟友力量，以抗衡中俄。



路透社引述華府官員和外交官表示，隨著河內尋求與超級大國保持良好關係，預料中國高層官員，包括習近平，很可能短期內會訪問越南。

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責任編輯：袁瑋婧