國航客機引擎著火降新加坡 初步判斷屬引擎機械故障

昨日一架自成都飛往新加坡的中國國航客機在途中引擎着火，落地新加坡，9人受輕傷，國航指初步判斷事故是引擎機械故障所引發，目前正在進一步調查。

國航深夜在微博發文指，在突發情況下，機組按照程序妥善處置，機上旅客積極配合，順利完成緊急撤離，已做好旅客安置工作，對受影響旅客深表歉意。

新加坡樟宜機場10日的X（前稱Twitter）官方帳號發文稱，始發於成都的中國國航CA403航班在飛往該機場的途中，前貨艙和洗手間冒煙。飛機已於同日約下午4時15分左右降落，所有乘客和機組人員均已安全撤離，左引擎的火已被撲滅。

內媒《紅星新聞》報道指，該航班一名乘客表示，該航班座位基本坐滿，近150座，於下午4點15分左右落地，在落地前幾分鐘，機艙內冒起濃煙。他提供的影片顯示，濃煙讓機艙內的燈光變得模糊，有乘客試圖站起身來，有乘客拿出手機拍照，空姐喊着：「大家不要緊張，不要拍照，坐下來。」

該乘客表示，當時空姐積極給乘客發濕紙巾保護口鼻，「空姐比較專業，一直在安撫大家，（乘客們）情緒還是比較鎮靜。」該乘客從逃生滑梯撤離，其他乘客「都安全，除了有一些小擦傷」。

新加坡樟宜機場晚間表示，有9名乘客在疏散過程中因吸入煙霧和擦傷而受輕傷。

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責任編輯：袁瑋婧