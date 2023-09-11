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人民幣在岸價日內大漲逾700點 升破7.29

經濟脈搏 12:48 2023/09/11

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人民幣中間價今日（11日）小升2點報7.2148，較路透預測偏強1290點子，創9月7日以來新高。在岸價（CNY）開盤收復7.32關，人行信心喊話後，在岸價升破7.29，日內大漲逾700點，創9月5日以來高。

離岸價亦短線走高，離岸人民幣兌美元連續收復7.33、7.32、7.31,7.30關口，日內漲幅超600點。

截至發稿，在岸價報7.2873，離岸價報7.2984。

此前，全國外匯市場自律機制專題會議在京召開。會議強調，堅決防範匯率超調風險

稍早，第一財經引述前外管局官員、中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，只要預期是收斂不是發散的，人民幣匯率不會出現自由落體；必要時候對於順周期單邊行為，人行會及時出手干預。

管濤並指出，人行可以實時知道買賣的消息，也知道買賣的方向。從這個意義來講，人行針對外匯市場出現的過度和異常波動，可以提前準備好預案，及時做出反應。

他還提到，人行出手干預，也不僅是在匯率超調的時候，如果它階段性地影響到境內外匯市場穩定時，人行也會出手干預。

責任編輯：袁瑋婧

 

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全國外匯市場自律機制專題會議：堅決防範匯率超調風險
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