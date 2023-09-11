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國安局曝梁成運間諜案細節：偽裝愛國慈善家 設情色圈套

社會熱點 10:17 2023/09/11

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美籍港人梁成運今年5月被以間諜罪判處無期徒刑後，中國國家安全部今日（11日）發文披露梁成運間諜行為細節，指他偽裝愛國慈善家，為美間諜情報機關搜集大量涉華情報。

「國家安全部」微信公眾號發佈的文章稱，梁成運1945年出生於香港，1983年赴美國某中部城市經營餐廳，1986年美國間諜情報機關人員多次約談梁成運，要求梁成運與其合作。

美間諜情報機關1989年與梁成運正式簽訂「合作協議」，將他招募為線人，約定秘密聯絡方式，承諾每月支付1000美元，並根據業績發放獎金；同年，梁成運加入美國籍。

打造「愛國慈善家」的「假面具」

文章稱，為了包裝梁成運在美國的社會形象，美方挖空心思為其打造「人設」，虛構了其在英國就讀大學、在聯合國擔任官員、去越南參戰等履歷，還要求他主動向美國州議員捐款以抬高身價。

同時，為了提升梁成運在華人華僑中的影響力，美方提供資金，指揮他通過捐款等方式擔任了多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長；為了擴大梁成運在中國的知名度，美方指揮其赴中國開展慈善捐款，設法打造「愛國慈善家」的「假面具」。

文章指，在這些偽裝的加持下，梁成運受美間諜情報機關指使，通過貼靠刺探、監控竊密、釣魚執法對中國大肆開展間諜情報活動。

設置色情圈套，企圖脅迫策反中方人員
 
文章稱，梁成運通過餐敘、拜節、組織僑團活動等方式，貼靠中國駐美機構和人員，刺探情報，監視在美華人華僑，並通過專用手機和電子郵件，隨時向美間諜情報機關報告。梁成運若獲悉中國人員赴美開展公務情況，就會向美間諜情報機關報告，並按照美方設計，將赴美人員帶到美間諜情報機關提前安裝有監控設備的餐廳或酒店，套取情報，甚至設置色情圈套，企圖脅迫策反中方人員。

此外，文章指梁成運還充當美間諜情報機關誘餌，協助開展釣魚執法。美方要求梁成運到指定地點與目標人員見面，誘使對方從事敏感物項交易，拼湊「證據」，炮製所謂「中國間諜案」。

文章並說，2020年冠病疫情在全球爆發後，美間諜情報機關為獲取情報，指揮當時75歲的梁成運潛入中國，並為他制定了周詳的入境行動方案。2020年年底，梁成運使用多本身份證件經香港中轉來到大陸，按照美間諜情報機關授意，頻繁參加各種社會活動，廣泛接觸中國各界人士，刺探搜集情報。

早前報道指，梁成運因涉嫌從事間諜活動，被蘇州市國家安全局於2021年4月15日採取強制措施。今年5月15日，江蘇省蘇州市中級人民法院以間諜罪判處梁成運無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人財產50萬元（人民幣，約9.4萬新元），終結了他長達30多年的美國間諜生涯。

美籍港人在蘇州被判間諜罪成 處終身監禁

美國務院拒評論梁成運案是否涉錯誤拘押

責任編輯：袁瑋婧


 

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罪案 政治 香港 美國 人民幣 中國國家安全部 中國 美元

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