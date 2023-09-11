懟網民「工資沒漲找找自己原因」惹議 直播一哥李佳琦道歉

內地「直播一哥」李佳琦昨日直播帶貨時，出口一句「這麼多年沒漲工資，找找自己原因，有沒有好好工作」，引發輿論不滿，李佳琦昨日發文道歉。

據直播影片顯示，李佳琦昨日在售賣一隻國貨眉筆時，有網民指這個牌子越來越貴，李佳琦則表示「哪裡貴了，這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的」。

李佳琦又說，「有的時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作，好嗎？這麼多年都是這個價格，我真的快瘋掉了。」

該發言頓時在網上引發熱議，被認為不尊重消費者，也有人指他吃了時代紅利而忘了本。

李佳琦昨晚發布道歉聲明，指自己說了些不恰當、讓大家不舒服的話。

道歉聲明指，「我本就是一個彩妝櫃檯銷售員，深知大家的工作都是辛苦和不容易的。我說的話辜負了你們的期望，真的很抱歉。之所以沒有立馬回應，是我想結束工作後認真地向評論裡的那位女生道歉，任何人都可以對直播間的產品提出意見和想法。我作為主播應該一直帶給大家積極的正能量，並學會控制情緒。」

道歉聲明表示，「一路走來，我知道大家的信任才是直播間最重要的基礎。我也希望一直保持最好的狀態陪伴大家，我會認真傾聽大家的建議，用心服務好所有的消費者。」

有網民則指，李佳琦意外戳中社會痛點，當前經濟環境下，可能有的人明明已經很努力的工作，但工資反而還降低了，畢竟好多人都被裁員而失業，能保住工作都不錯了，還怪大家消費能力不夠因為不努力？

責任編輯：袁瑋婧