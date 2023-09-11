核污水 | 駐日大使：中日和平友好合作大方向不能變

日本核污水排海以來中日關係緊張，駐日大使吳江浩表示，當前中日關係面臨複雜困難局面，但和平友好合作的大方向不能變。

據「中國駐日本大使館」微信公眾號消息，吳江浩上周六（9日）在東京舉辦的「2023中國節」開幕儀式致辭時表示，今年是《中日和平友好條約》締結45周年，中國節在這一重要年分舉辦，具有不同尋常的意義。他強調，條約以法律形式規定中日應當發展持久的和平友好關係，為雙方交往確立了「永不過時、歷久彌新」的原則和方向。



吳江浩指出，當前兩國關係面臨複雜困難局面，但中日關係的重要性沒有變，條約確定的和平友好合作大方向不能變。

他並說，希望中國節帶動更多民眾融入友好交流，增進理解互信，共同推動中日關係改善發展，也歡迎更多日本民眾到中國實地領略中國的發展變化。

日本8月24日不顧中方反對將核污水排海，中方反制全面禁日本海產品進口，並引發民間反日潮。

據《產經新聞》報道，日本東京電力公司今日將完成福島第一核電站核污染水首次約7800噸的海洋排放。

核污水｜環時批日本轉移視線 假裝「反日情緒」受害者

李強要求日本以負責任方式處理核污水

核污水｜內地再有日本人學校受滋擾 駐華使館加強戒備

責任編輯：袁瑋婧