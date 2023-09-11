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中國電動車踢館慕尼黑車展 德媒：中國的國際車展

國情動向 12:27 2023/09/11

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德國慕尼黑車展正在舉行，與2021年相比，今年外國參展商比例從33%提升至50%。其中，中國參展商數量增加了1倍有多至大約50家，涉及整車、智能駕駛、電池等產業鏈各個細分領域。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在慕尼黑車展致詞時，也特別提到中國電動車發展強勁，並鼓勵德國車企「不要嚇怕」。中國電動車亦成為德國傳媒談論今屆慕尼黑車展的焦點。

德國國際車展（IAA Mobility）是全球最大車展，被譽為汽車產業風向標，兩年一度，2021年起由法蘭克福改於慕尼黑舉辦，今年是第二次在慕尼黑舉行。

內地傳媒報道，今屆慕尼黑車展上，參展的中國乘用車品牌包括比亞迪、零跑、阿維塔、賽力斯等。據在場人士的觀察，中國整車企業幾乎佔據了整個車展3分1的乘用車品牌。中國鋰電池企業寧德時代、人工智能企業商湯科技等公司亦有參展。

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朔爾茨日前在車展開幕儀式表示：「20世紀80年代有人說日本汽車正在趕超其他市場，20年後韓國汽車發展強勁，如今是中國的電動汽車。」德國車企面對中國競爭，「應受激勵而不要嚇倒」。朔爾茨又宣佈一項1100億歐元推動德國製造的計劃。

德國多家傳媒報道慕尼黑車展時也離不開中國。德國《經濟周刊》（WirtschaftsWoche）形容，中國汽車制造商在創新實力方面首次領先於德國汽車制造商，今年是「中國人的國際車展」。

《中德意志報》（Mitteldeutsche Zeitung）指出，德國車企不再如以往表現出領先優勢，正面臨巨大壓力，所有傳統汽車制造商也是如此，無論是美國福特、日本豐田還是法國雷諾，與特斯拉或比亞迪相比，都顯得老舊了。

德國《商報》（Handelsblatt）亦稱，德國車展上的中國企業從來沒有這麽多，但專家認為德國能夠對付中國競爭，因為「德國制造」精益求精的精神還繼續存在，只是德國需要為此付出十分巨大的投入。

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責任編輯：連兆鋒

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