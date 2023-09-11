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全國外匯市場自律機制專題會議：堅決防範匯率超調風險

經濟脈搏 12:41 2023/09/11

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全國外匯市場自律機制專題會議今日在北京召開，會議強調，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

據人行消息，外匯市場自律機制相關指導司局、8家外匯市場自律機制核心成員機構代表參加會議。

會議認為，近期人民幣對美元雖然有所貶值，但對一籃子貨幣保持基本穩定，對非美主要貨幣保持相對強勢，外匯市場運行穩健，市場預期總體平穩。隨着國內穩經濟、穩預期政策陸續出台落地，物價（CPI）同比增速觸底轉正，進出口數據好於預期，房地產政策效果逐步顯現，消費明顯回暖，科技創新不斷突破，經濟高質量發展持續推進，經濟「進」的勢能正在積聚，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎。

會議強調，保持人民幣匯率基本穩定是金融管理部門、外匯市場自律機制、外匯市場成員、廣大企業和居民的共同願望。在黨中央、國務院的堅強領導下，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。外匯市場自律機制要在金融管理部門指導下，持續引導企業和金融機構樹立「風險中性」理念，加強對自律機製成員的行為監督和自律管理。外匯市場成員要自覺維護市場穩定，有序開展做市自營交易，堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。企業和居民要堅持「風險中性」，不盲從跟風，不賭單邊，不賭點位，維護好財產安全。

責任編輯：袁瑋婧

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