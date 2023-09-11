內地8月新增貸款及社融規模均勝預期 M2按年增長10.6%

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人民幣在岸價日內大漲逾700點 升破7.29
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內地8月新增人民幣貸款1.36萬億元（人民幣，下同），社會融資規模增量3.12萬億元，兩項數據均勝預期。當月廣義貨幣（M2）供應按年增長10.6%，增速較上月末低0.1個百分點。
人民銀行公佈，8月人民幣貸款增加1.36萬億元，按年多增868億元，高於市場預期的1.25萬億元。分部門看，住戶貸款增加3,922億元，其中，短期貸款增加2,320億元，中長期貸款增加1,602億元；企（事）業單位貸款增加9,488億元，其中，短期貸款減少401億元，中長期貸款增加6,444億元。
8月社會融資規模增量為3.12萬億元，比上年同期多6,316億元，遠勝市場預期的2.69萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.34萬億元，按年少增102億元。
今年前8個月，人民幣貸款增加17.44萬億元，按年多增1.76萬億元。社會融資規模增量累計為25.21萬億元，比上年同期多8,420億元。
央視財經引述中國銀河證券首席經濟學家兼研究院院長章俊稱，8月貸款增量比7月大幅增加超過1萬億元，明顯強於季節規律，也顯示市場預期和情緒出現好轉。8月份政策密集出台，提振市場信心，貸款增速總體平穩、邊際回暖，金融對實體經濟的支持力度持續發力。
責任編輯：易燕丹
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