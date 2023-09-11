【神州快訊】陝西首個人用疫苗項目開工

▲ 秦創原陝藥生物製品（疫苗）項目奠基儀式現場

9月7日，秦創原陝藥生物製品（疫苗）項目在陝西西咸新區空港新城奠基開工，加速生物醫藥和大健康產業在「空中絲路新起點」聚集，該項目建成後將填補陝西省人用疫苗產業空白。

秦創原陝藥生物製品（疫苗）項目用地134畝，總建築面積約14萬平方米，項目總投資超10億元（人民幣，下同），將建設人用疫苗生產車間、研發中心、中試車間、原液車間、實驗動物服務平台等，建成後將開展細胞流感疫苗、24價肺炎疫苗、狂犬疫苗等多種人用預防性疫苗的生產研發業務，構建集疫苗研發、生產、銷售、配送及進出口為一體的國際化、全產業鏈生物製品平台。

陝西醫藥控股集團生物科技股份有限公司副董事長張峰在開工現場介紹，項目將在3年內取得2個疫苗品種I期臨床批件，5年內實現2個產品上市，年產值達到50億元，市場估值達到100億元。

發揮「空中絲路」優勢 保障疫苗通達速度

空港新城位於中國版圖中心，從這里起飛，通達全國的平均時間最短、空運效率最高，依托45條全貨運航綫的「空中絲路」優勢，最快速度的通達將讓疫苗的生命價值更有保障。

作為「空中絲路新起點」的空港新城，已經聚集了具有全球領先新藥研發實力的康龍化成生物醫藥研發項目、擁有亞洲最大P3實驗室和全國最大細胞懸浮培養口蹄疫病毒滅活疫苗生產綫的梅里眾誠動物疫苗生產基地、陝西唯一通過GLP認證實驗室的國睿一諾藥物安全評價研究公司等一批優質生物醫藥企業和項目，進入了創新鏈、產業鏈、供應鏈「多鏈互融、多產並進」的全新發展階段。

空港新城黨委副書記劉軍表示,「我們將繼續充分發揮『空中丝路』對外開放、要素聚集優勢，潛心培育更多具有臨空特色、面向全球市場的生物醫藥產業。」

（特約）