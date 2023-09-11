分析｜8月主要宏觀經濟指標改善 中國經濟已見底？

隨當局穩增長政策密集落地，8月中國採購經理人指數（PMI）、外貿、通脹、金融數據等均有所改善，經濟週期性底部已基本明確。不過，部分指標雖然邊際改善，但仍處於低位，上行趨勢不強，經濟面臨的壓力仍大。

分析認為，近期一系列刺激措施的提振效應仍待檢驗和評估，恐不足以徹底扭轉局面，預計還會有更多貨幣和財政支持政策出台，重點關注房地產政策的進一步調整。此外，9月降准亦可期。

後續大概率還會有政策出台

國盛證券首席經濟學家熊園稱，綜合8月物價、PMI、進口、開工等數據邊際好轉，指向中國經濟有所企穩，但傾向於認為並非本質改善，仍處於「經濟底」。

他認為，穩增長仍需政策加碼，後續大概率還會有政策，「政策組合拳到了加快落地的關口」。短期緊盯四大方向：一線鬆地產、城中村改造、一攬子化債、9月大概率調降存款準備金率。

華創證券首席宏觀分析師張瑜也稱，當下經濟和物價均已見底，但向上彈性或不足，華創宏觀周度經濟活動指數已於6月中下旬企穩，不過同樣缺乏彈性；對應的是，居民部門的實際收入和名義收入、企業部門盈利的量和價觸底修復，但上行趨勢依然不強。她表示：「市場的悲觀或已過剩，但樂觀可能也尚未滿」。

她進一步指出，四季度經濟增長訴求有望明顯提升，並且大概率延續至明年，若當下政策不能有效觸發經濟彈性和帶動預期改善，地產政策存在倒逼進一步擴寬的可能性，提示高度關注城中村改造，可急可緩，可大可小。

花旗料年內會降准50個基點

花旗集團在最新研報中指出，數據支撐該行對經濟週期底部基本明確的看法。該投行認為，決策者近月已出台了一系列措施來支撐經濟增長，但這些謹慎的刺激措施將如何轉化為經濟增長活動還有待觀察，現在注意力都集中在房地產領域。此外，貨幣政策利率進一步調降的必要性沒那麼緊迫，但預計年內會調降存款準備金率50個基點，並恢復抵押補充貸款(PSL）操作；事實上的財政緊縮可能也會結束以支持穩增長。

野村證券首席中國經濟學家陸挺也稱，迄今為止的政策反應還不足以徹底扭轉局面。他認為，8月出口回彈更多反映了基數因素，而非外需真正改善，隨著出口持續萎縮，中國可能不得不採取更積極的樓市寬鬆舉措，以實現真正的復甦。

政策支持效應顯現 內地8月美元計進出口降幅均好過預期

內地8月新增貸款及社融規模均勝預期 M2按年增長10.6%

數據分析｜CPI轉正但需求仍弱 9月或是降準時機

責任編輯：蒯宇澄

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