分析 | 樓市放鬆政策顯效 內地8月金融數據超預期反彈

人行今日（11日）公佈的8月新增貸款和社融均超預期反彈。分析認為，8月居民長貸有所恢復，是此前一系列房地產放鬆政策開始見效，但經濟改善勢頭能持續到何種程度，仍有待觀察。

8月新增人民幣貸款1.36萬億元（人民幣，下同），社會融資規模增量3.12萬億元。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，新增貸款和社融超季節性反彈，反映國內寬信用政策逐步顯效，實體經濟融資需求回暖，內需修復動能呈現轉強跡像，有望擺脫前幾個月趨弱表現。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，8月新貸中，居民家庭長期貸款增加1,600億元，顯示房地產市場出現反彈。但高頻數據顯示，主要城市新房銷售仍低迷。他認為，可能需要更多時間來確認房地產銷售的復甦。

另一方面，狹義貨幣（M1）余額67.96萬億元，按年增長2.2%，增速分別比上月末和上年同期低0.1個和3.9個百分點，票據融資增加3,472億元，周茂華認為，這反映目前國內實體經濟融資需求仍不夠強，促消費、穩樓市等政策效果釋放需保持一定耐心。

他指，經濟整體運行在趨勢水平下方，宏觀政策支持力度不能減，宏觀政策兼顧內需修復和外需穩定。同時，平衡好促就業、穩增長、防風險和調結構，提升政策傳導和實施效果。

內地8月新增貸款及社融規模均勝預期 M2按年增長10.6%

分析｜8月主要宏觀經濟指標改善 中國經濟已見底？

責任編輯：尹航

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