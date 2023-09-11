  • 27°C
香港時間 : 2023911日 (週一) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

分析 | 樓市放鬆政策顯效 內地8月金融數據超預期反彈

經濟脈搏 16:18 2023/09/11

分享：

分享：

人行今日（11日）公佈的8月新增貸款和社融均超預期反彈。分析認為，8月居民長貸有所恢復，是此前一系列房地產放鬆政策開始見效，但經濟改善勢頭能持續到何種程度，仍有待觀察。

8月新增人民幣貸款1.36萬億元（人民幣，下同），社會融資規模增量3.12萬億元。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，新增貸款和社融超季節性反彈，反映國內寬信用政策逐步顯效，實體經濟融資需求回暖，內需修復動能呈現轉強跡像，有望擺脫前幾個月趨弱表現。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，8月新貸中，居民家庭長期貸款增加1,600億元，顯示房地產市場出現反彈。但高頻數據顯示，主要城市新房銷售仍低迷。他認為，可能需要更多時間來確認房地產銷售的復甦。

另一方面，狹義貨幣（M1）余額67.96萬億元，按年增長2.2%，增速分別比上月末和上年同期低0.1個和3.9個百分點，票據融資增加3,472億元，周茂華認為，這反映目前國內實體經濟融資需求仍不夠強，促消費、穩樓市等政策效果釋放需保持一定耐心。

他指，經濟整體運行在趨勢水平下方，宏觀政策支持力度不能減，宏觀政策兼顧內需修復和外需穩定。同時，平衡好促就業、穩增長、防風險和調結構，提升政策傳導和實施效果。

內地8月新增貸款及社融規模均勝預期 M2按年增長10.6%

分析｜8月主要宏觀經濟指標改善 中國經濟已見底？

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 經濟 就業 經濟數據表現 財政政策 內地物業 貨幣政策 大行報告 宏觀分析 M1

上一篇文章

深圳：再婚或復婚家庭買樓 不追溯離婚前房產

下一篇文章

分析｜8月主要宏觀經濟指標改善 中國經濟已見底？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

10天24城執行「認房不認貸」 住建部：全國購房意願或增15%
10天24城執行「認房不認貸」 住建部：全國購房意願或增15%
數據分析｜CPI轉正但需求仍弱 9月或是降準時機
數據分析｜CPI轉正但需求仍弱 9月或是降準時機
外匯市場自律機制：堅決防範匯率超調風險
外匯市場自律機制：堅決防範匯率超調風險
在岸人民幣收升逾500點 創一周新高
在岸人民幣收升逾500點 創一周新高
內媒：廣州首套房商貸利率下限突破LPR
內媒：廣州首套房商貸利率下限突破LPR
內地8月新增貸款及社融規模均勝預期 M2按年增長10.6%
內地8月新增貸款及社融規模均勝預期 M2按年增長10.6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款