中老警方聯合打擊 179名電騙疑犯從老撾被押解回國

中國與老撾警方開展聯合打擊行動，拘捕的179名電信詐騙犯罪嫌疑人被押解回國，涉及全國13個省市的270多宗重特大跨境電信網絡詐騙案成功告破。

央視新聞報道，164名從事虛假投資理財類電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人被河北、河南、重慶公安機關從老撾押解回國，加上前期由安徽公安機關押解回國的15名犯罪嫌疑人，此次中老警方開展警務執法合作抓獲的179名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人全部被押解回國

報道指，今年7月，公安部派員率河北、安徽、河南、重慶等地公安機關民警，組成專案組赴老撾，與當地警方開展打擊跨境電信網絡詐騙犯罪警務執法合作。

專案組協助老撾警方先後組織10次集中收網行動，成功搗毀10個位於老撾萬象、「金三角」、沙灣拿吉、萬榮等地的電信網絡詐騙窩點，現場繳獲手機、電腦等作案工具640多台，抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人164名，其中包括組織頭目和骨幹9名、網上在逃人員23名。

據了解，虛假投資理財類電信網絡詐騙是單個案件平均損失金額最大的一種詐騙類型。詐騙分子獲得受害人信任後，誘導受害人在虛假投資平台開設賬戶進行投資，先期鼓勵小額投資試水並予以返利，繼而誘騙受害人不斷加大資金投入，直至其無力追加投資或覺察被騙；詐騙分子隨後便將投資平台關閉，切斷與受害人聯繫。

公安部有關負責人表示，公安機關將繼續深化與相關國家和地區的警務執法合作，持續推進聯合打擊行動，堅持抓金主、鏟窩點、打平台、斷資金，重點緝捕詐騙犯罪集團頭目和骨幹，堅決遏制跨境電信網絡詐騙犯罪高發態勢。

責任編輯：易燕丹

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