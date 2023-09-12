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市監總局：個體工商戶生產經營仍面臨困難

經濟脈搏 11:27 2023/09/12

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市場監管總局周一（11日）在江蘇南京召開個體工商戶座談會，指當前全國個體工商戶發展總體平穩，但受多種因素影響，生產經營仍面臨一些困難。

參加座談會的12位個體工商戶分別來自江蘇、上海、江西、湖北、廣西、安徽、重慶等地，覆蓋餐飲住宿、批發零售、居民服務、農業養殖、傳統手工製作等行業領域。商戶在會上反映經營中遇到的證照辦理、成本費用、招工用工、貸款融資、監管執法、公平競爭、商標商譽等方面突出問題，提出有針對性的意見和建議。

會議指出，個體工商戶數量佔經營主體總量的三分之二、民營經濟主體總數的70%以上。當前全國個體工商戶發展總體平穩，復甦勢頭明顯，今年以來正常經營比例和營收水平出現「雙提升」 ；但受多種因素影響，生產經營仍面臨一些困難。

市監總局稱，將建立與個體工商戶常態化溝通交流機制，定期召開座談會聽取意見建議，並建立健全問題轉辦和跟蹤督辦機制，推動反映的問題得到有效解決。下一步將會同相關部門加強政策供給和宣傳貫徹，扎實推進個體工商戶分型分類精準幫扶、「個轉企」等制度創新，建立多元幫扶機制，切實為個體工商戶持續健康發展營造良好環境。

責任編輯：易燕丹

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