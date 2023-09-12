新政落地後廣州首場賣地 海珠區拍出總價百億地王

廣州自8月底成為首個松綁樓市政策的一線城市後，樓市成交量和土地市場熱度都有回升。昨日（11日），廣州兩宗住宅用地進入搖號環節，最終以約138.7億元（人民幣，下同）成交。分析指出，新政提振了開發商的信心。

這是「認房不認貸」等新政落地後廣州的首場土地拍賣，開發商頗為踊躍。

海珠區拍出總價百億地王

9月8日，番禺區大石街新光快速路西側地塊、海珠區上涌果樹公園北側地塊進行網上競價。前者為小而美地塊，總建築面積約4.7萬平方米，起拍總價約9.4億元，後者則是廣州市中心難得的大規模地塊，建築面積約36.4萬平方米，起拍總價達111.22億元。

一位業內人士稱，一個月前，海珠區上涌果樹公園北側地塊剛掛牌時，不少開發商都反映「總價太高，不確定會否參與」，但沒想到最後有這麼多房企報名。

這兩塊地的競買過程都頗為激烈，新光快速路西側地塊吸引12組競買人，11分鐘就競價30輪，將總價推高至約10.8億元的最高限價，溢價率約15%。最終，8組競買人參與9月11日的搖號，競得者為山西金振德房地產開發有限公司。

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上涌果樹公園北側地塊位於新滘西路以北、廣州大道南以西、逸景路以南，交通便利、配套成熟，出讓門檻也不低，為今年海珠區起拍總價最高的地塊，還需配建25347平方米的政府性統籌用房，回遷商業商務物業、地下車位及城市道路、綠地、河涌等。

據了解，參與該地塊線上競價的有16組競買人，85輪的競逐後觸及約127.9億元的封頂價，扣除政府性統籌用房及回遷安置用房後的樓面地價為5.2萬元/平方米。這是海珠區史上總價最高的地塊，在全廣州也排進總價前五。

最後參與現場搖號的仍有14組競買人，包括中國海外發展、保利發展、招商蛇口、中鐵建、中建四局、珠江實業、廣州地鐵等，中國海外發展中簽。

參拍主體以「國家隊」為主

克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉認為，這兩塊地本身條件不錯，進入搖號環節並不讓人意外。問題在於最近幾個月廣州市場銷售轉冷，開發商信心不足，如果不是新政，也不排除沒有那麼多家房企參與搖號。客觀來看新政還是幫忙推了一把，讓大家至少有了盼頭。

肖文曉表示，廣州兩宗住宅用地出讓雙雙搖號，再次強化了集中供地以來的市場特征。一是參拍主體以「國家隊」為主，其中既有以廣州為大本營的越秀地產、保利發展、珠江實業、廣州地鐵等，也有招商蛇口、華僑城、中建系這樣的外地國企央企。二是就像此前的搖號地塊一樣，房企在不確定性的市場下投資策略高度趨同，爭相追逐利潤和流速都相對有保障的優質地塊，寧願搖號拼運氣，也不輕易撿便宜托底。

責任編輯：尹航

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