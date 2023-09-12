  • 29°C
香港時間 : 2023912日 (週二) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新政落地後廣州首場賣地 海珠區拍出總價百億地王

經濟脈搏 12:02 2023/09/12

分享：

分享：

廣州自8月底成為首個松綁樓市政策的一線城市後，樓市成交量和土地市場熱度都有回升。昨日（11日），廣州兩宗住宅用地進入搖號環節，最終以約138.7億元（人民幣，下同）成交。分析指出，新政提振了開發商的信心。

這是「認房不認貸」等新政落地後廣州的首場土地拍賣，開發商頗為踊躍。

海珠區拍出總價百億地王

9月8日，番禺區大石街新光快速路西側地塊、海珠區上涌果樹公園北側地塊進行網上競價。前者為小而美地塊，總建築面積約4.7萬平方米，起拍總價約9.4億元，後者則是廣州市中心難得的大規模地塊，建築面積約36.4萬平方米，起拍總價達111.22億元。

一位業內人士稱，一個月前，海珠區上涌果樹公園北側地塊剛掛牌時，不少開發商都反映「總價太高，不確定會否參與」，但沒想到最後有這麼多房企報名。

這兩塊地的競買過程都頗為激烈，新光快速路西側地塊吸引12組競買人，11分鐘就競價30輪，將總價推高至約10.8億元的最高限價，溢價率約15%。最終，8組競買人參與9月11日的搖號，競得者為山西金振德房地產開發有限公司。

深圳：再婚或復婚家庭買樓 不追溯離婚前房產

上涌果樹公園北側地塊位於新滘西路以北、廣州大道南以西、逸景路以南，交通便利、配套成熟，出讓門檻也不低，為今年海珠區起拍總價最高的地塊，還需配建25347平方米的政府性統籌用房，回遷商業商務物業、地下車位及城市道路、綠地、河涌等。

據了解，參與該地塊線上競價的有16組競買人，85輪的競逐後觸及約127.9億元的封頂價，扣除政府性統籌用房及回遷安置用房後的樓面地價為5.2萬元/平方米。這是海珠區史上總價最高的地塊，在全廣州也排進總價前五。

最後參與現場搖號的仍有14組競買人，包括中國海外發展、保利發展、招商蛇口、中鐵建、中建四局、珠江實業、廣州地鐵等，中國海外發展中簽。

參拍主體以「國家隊」為主 

克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉認為，這兩塊地本身條件不錯，進入搖號環節並不讓人意外。問題在於最近幾個月廣州市場銷售轉冷，開發商信心不足，如果不是新政，也不排除沒有那麼多家房企參與搖號。客觀來看新政還是幫忙推了一把，讓大家至少有了盼頭。

肖文曉表示，廣州兩宗住宅用地出讓雙雙搖號，再次強化了集中供地以來的市場特征。一是參拍主體以「國家隊」為主，其中既有以廣州為大本營的越秀地產、保利發展、珠江實業、廣州地鐵等，也有招商蛇口、華僑城、中建系這樣的外地國企央企。二是就像此前的搖號地塊一樣，房企在不確定性的市場下投資策略高度趨同，爭相追逐利潤和流速都相對有保障的優質地塊，寧願搖號拼運氣，也不輕易撿便宜托底。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
內地物業 賣地 拍賣 土地拍賣 廣州市 成交 廣州 中國

上一篇文章

中國樓市 | 北京市據報解除二手房指導價限制

下一篇文章

市監總局：個體工商戶生產經營仍面臨困難
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

在岸人民幣收升逾500點 創一周新高
在岸人民幣收升逾500點 創一周新高
深圳：再婚或復婚家庭買樓 不追溯離婚前房產
深圳：再婚或復婚家庭買樓 不追溯離婚前房產
內地8月新增貸款及社融規模均勝預期 M2按年增長10.6%
內地8月新增貸款及社融規模均勝預期 M2按年增長10.6%
美國副財長：中國經濟面臨阻力
美國副財長：中國經濟面臨阻力
分析｜8月主要宏觀經濟指標改善 中國經濟已見底？
分析｜8月主要宏觀經濟指標改善 中國經濟已見底？
路透：中國收緊5000萬美元或以上額度購匯 阻人民幣跌勢
路透：中國收緊5000萬美元或以上額度購匯 阻人民幣跌勢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款