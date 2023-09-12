中國樓市 | 北京解除二手房指導價限制

北京市海淀區29個屋苑的二手房交易指導參考價據報已取消。海淀區房管局工作人員指，目前進行動態調整，可按照正常的市場價格對外展示房源信息。

內媒財新昨日（11日）報道稱，從多方獲悉，海淀區29個屋苑的二手房交易指導參考價已取消，這一參考價此前為抑制學區房熱度而出台。

另據澎湃新聞報道，北京市海淀區房管局工作人員表示，目前進行動態調整，可按照正常的市場價格對外展示房源信息。有房地產中介機構人士表示，自上周五（9月8日）起，可以根據市場價格掛牌展示，指導價是否解除以官方為準。

北京市的學區房市場曾在2020年四季度至2021年四季度間成交火熱，海淀區和西城區的熱點學區片區的二手房房價曾大幅上漲，拉動北京全市二手房在彼時整體上漲。2021年9月底，海淀區房地產經紀協會發布29個熱門屋苑的二手房交易指導參考價，超出該參考價的房源不能再公開掛牌。

圍繞熱點學區房 回歸市場價

《證券時報》引述北京某大型中介海淀區某門店店長表示，每次北京樓市活躍都是學區房帶動，所以之前調控嚴控時也是控制學區房，現在政府為活躍市場，放鬆二手房指導價限制，讓學區房回歸正常價格。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，對於二手房的指導價政策，過去和大城市學區房炒作有關係，也和一些房東聯合操控價格等因素有關。當前對於二手房的限價政策放鬆，其實也和二手房供求關係發生重大的變化有關係。此類變化體現為二手房掛牌量明顯增加、學區房的熱度降低、購房者購置二手房的心態趨於平穩等。此次北京政策主要是圍繞熱點學區房進行的，本身信號意義就很強。

嚴躍進同時指出，學區房價格容易炒作，所以放鬆後還要注意價格的穩定。尤其是購置學區房的購房者，要更理性看待學區資源和學區房。中介公司也要理性看待此類政策，防範炒作學區房。

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責任編輯：尹航

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