美眾院中國委員會主席：中國經濟困境或增侵台風險

美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）表示，中國經濟放緩可能會增加北京對台灣採取軍事行動的風險，這與總統拜登的觀點形成鮮明對比，後者認為中國經濟動盪降低了侵台的可能。

路透社報道，拜登訪問越南期間表示，因為經濟問題，中國大陸不會對台灣動武。加拉格爾則認為，隨著中國面臨嚴重的經濟和人口問題，中國國家主席習近平可能會變得更願意冒險，也可能會變得不那麼容易預測。

加拉格爾表示，提出不同的情景並非刻意抨擊拜登政府。近年來，中國軍方加強在台周邊活動。美國中情局局長伯恩斯（William Burns）也曾說，習近平已指示解放軍做好在2027年前進入台灣的準備，但這並不意味他會下令這樣做。

加拉格爾指，訪問紐約的部分目的是與金融業專家合作，評估如果中國入侵或封鎖台灣，全球金融體系將面臨的風險。他認為，能進行威懾的最佳途徑是在硬實力上進行強力且明智的投資。蓋拉格曾多次呼籲美國加強對台灣的武器供應，並禁止美國資本流向與中國軍方有關的企業。

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責任編輯：易燕丹

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