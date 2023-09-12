普京晤副總理張國清 指俄中關係達到前所未有新高

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美眾院中國委員會主席：中國經濟困境或增侵台風險
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俄羅斯總統普京在海參崴會見中國國務院副總理張國清，他形容俄中關係已達到前所未有的歷史高度，相信兩國關係將以更快的速度發展。
俄羅斯衛星通訊社報道，普京轉達對國家主席習近平的問候，並稱與習近平建立友好的工作和個人關係，無疑有助於雙邊關係和國家間聯繫發展的事業。
普京提到，俄中貿易額每年都會增加近三分之一。今年前7個月，貿易額已達到1200億，「習近平主席和我提出的貿易額達到2000億美元大關的任務或將在不久的將來，在今年，就能實現。」
數據顯示，2022年中俄貨物貿易額達到1902億美元新高，中國繼續保持俄第一大貿易夥伴國地位。 中國海關總署統計，今年首7個月，中俄貿易額按年增36.5%，達到1341億美元。
俄羅斯外交官、國家研究型高等經濟大學講師扎哈羅夫預計，俄中雙邊貿易額將提早在11月突破2000億美元大關，顯示兩國經貿合作的巨大潛力。
另外，普京據報和張國清會談期間，討論到年底前舉行最高級別雙邊接觸的事宜。克里姆林宮發言人佩斯科夫指，這是一次快速交換意見的機會，將有助雙方在計劃的高層接觸中進行對表。
責任編輯：易燕丹
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