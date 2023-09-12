解放軍20艘次軍艦巡台 料與山東艦聯合演訓

台灣防務部門表示，偵測到20艘次解放軍軍艦在台海周邊活動，艘次數量是歷來最多，預計是與山東艦會合進行海上聯合演訓。

台灣防務部門發佈消息稱，截至今日上午6時的24小時內，共偵測到22架次解放軍軍機、20艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中13架次軍機飛越海峽中線，進入台灣西南空域。軍方出動任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台灣軍方人士研判，解放軍此次20艘次軍艦巡台，數量創下歷史記錄，應該是與山東艦會合進行海上編組演訓。

據台軍方昨日通報，解放軍航母山東艦編隊當日於台灣鵝鑾鼻東南60海里朝東航行，赴西太平洋開展本年度第二次遠海訓練。

《環球時報》引述大陸軍事專家宋忠平稱，山東艦編隊不僅是前往台島東部海域演訓，更是應該強調前往西太地區演訓。他說，中國的航母戰鬥編隊所面對的對手不僅僅是台灣當局，還有域外干涉勢力。山東艦第二次前出西太，凡是航母所涉及的所有課目都有可能演練，包括艦載機和航母之間的協同作戰、區域防空、反導、反潛以及對地、對海攻擊等。

山東艦編隊現身台灣南部 最近距鵝鑾鼻60海里

責任編輯：易燕丹

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