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首艘國產大型郵輪完成第二次試航 料年底前正式交付

社會熱點 15:30 2023/09/12

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第一艘國產大型郵輪今日（12日）順利靠泊在上海外高橋造船碼頭，完成6天的第二次試航，各項試驗結果符合設計標準，試航取得圓滿成功，預計將於年底前正式交付。

央視新聞報道，首艘國產大型郵輪這次試航一共進行振動噪聲、安全返港等90多項海試項目的測試、檢驗，試航圓滿成功。這也意味著「愛達·魔都號」郵輪的各項性能已基本具備運營條件。

中國船舶外高橋造船品質保證部副部長、大型郵輪項目質量經理陳建國表示，按照出航之前的計劃，整體執行情況非常好，而且完成情況驗證結果，實際上是達到甚至部分已經超過預期的目標。

報道指，郵輪之後將進入船塢，進行設備系統調試以及內裝工程的收尾，預計將於今年年底前正式交付。

中國船舶外高橋造船總經理助理、大型郵輪項目建造總監陳劍威指，靠岸之後的工作就是全船的完整性交付工作。對於船檢證書的獲取，涉及的65個系統要進行最終全部確認。在交船之前還要進行全船的塗裝翻新，以及船東供應品的安裝工作。

責任編輯：易燕丹

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