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內地超3000萬男性難搵老婆 專家：底層男性與頂層女性唔夾

社會熱點 16:48 2023/09/12

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中國長達約40年的出生人口性別比偏高（性別失衡），造成部分人「被動單身」。有專家指，內地有3,000萬以上男性找不到中國老婆，其中失婚男性大部分是社會底層，不婚女性多為社會頂層，「這兩個人群是配合不到一塊的」。

曾任國家計生委全國出生人口性別比治理專家組組長的南開大學經濟學院教授原新，接受內媒《有識》欄目訪問，談及中國單身人口多及其背後原因。他指出，從失婚人群，即被動單身的人群來看，主要原因是長達約40年的出生人口性別比偏高，失婚人口大多為男性。

原新解釋，出生人口性別比通常指年度平均100名活產女嬰對應的活產男嬰數，正常範圍在105±2（女性=100）。但出生性別比80年代初期開始偏高，到2004年達到最高峰值，然後開始下降。即從1980年到2021年，中國一共出生7.99億人，這7.99億人的平均出生性別比是114.4，按照105的基礎來推算的話， 42年間男性出生人口比女性多大概3,400至3,500萬。

這意味著，至少中國有3,000萬以上的男人，如果想結婚，找不到中國老婆。如果按照年齡對等的原則來說，那就是42歲以下的男性，少了3,400萬到3,500萬的女性。

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另隨著現代婚育觀念的改變和家庭婚姻、家庭文化的變化，部分人群主動選擇單身，不願意結婚，其中以女性居多。

原新指出，失婚和不婚的人群特徵在全世界都有共同規律。失婚的男性人口大部分是在社會的底層，而不婚的女性人口多半是在社會的頂層，「所以這兩個人群是配合不到一塊的，英語叫 match 不到一塊兒的。所以對於有很多人說讓他們結婚，我認為這是不可能的事。」

他表示，數以千萬計的男性缺失與之婚配的適齡女性已是既成事實，由出生人口性別比偏高埋下男女婚姻年齡段人口數量不匹配的性別失衡社會問題已經開始呈現，以此為背景所形成的婚姻擠壓、結婚人數減少、失婚和離婚率上升等社會現象和社會問題開始顯露，必須積極主動應對性別失衡社會。

責任編輯：易燕丹

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