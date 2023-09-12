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廣東茂名70多條鱷魚趁洪水出逃 當局指已捉回部份

社會熱點 17:38 2023/09/12

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受颱風「海葵」殘餘環流影響，廣東茂名連日暴雨，茂南區彭村湖因洪水暴漲導致一養殖場70多條鰐魚外逃。市應急管理局表示，目前已經捉回一部分。

網傳影片顯示，洪水沖上路面，路面指示牌顯示前往茂名方向，水中被圈出幾處紅圈。影片配文稱：接通知，彭村塘環湖路旁出現鱷魚，為附近養殖場逃出的鱷魚，請村民代表通知附近村民遠離水面，禁止下水捕魚，有特殊情況及時匯報。

有村民透露，此前見過附近養殖場的鱷魚，至少有200斤大小。

茂南區應急管理局證實，確有鱷魚出逃一事，並發佈通知提醒附近居民要注意安全，盡量不要外出。工作人員指，據統計，出逃的成年鱷魚有69條，幼年鱷魚有6條，都在彭村塘的湖中。

《澎湃新聞》引述茂名市應急管理局值班室工作人員指，當局正採用聲納設備搜捕出逃鰐魚，已捉回一部分；應急管理局、消防、公安及鎮政府等部門亦正參與搜捕。目前暫未收到鱷魚傷人事件的報告，至於後續的抓捕情況，可以關注官方通報。

責任編輯：易燕丹

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