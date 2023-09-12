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中國人壽原董事長王濱受賄3.25億 一審判死緩

國情動向 18:00 2023/09/12

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中國人壽保險（集團）公司原黨委書記、董事長王濱，被控受賄3.25億（人民幣，下同），隱瞞香港存款5642萬元，今日（12日）被山東省濟南市中級人民法院判處死緩，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

經審理查明，1997年至2021年，王濱利用擔任中國農業發展銀行江西省分行副行長，交通銀行北京市分行行長，交通銀行副行長，交銀國際信託有限公司董事長，中國太平保險集團有限責任公司黨委書記、董事長，中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長兼廣發銀行董事長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項目合作、人事安排等事項上提供幫助，本人直接或者通過其親屬非法收受財物共計3.25億餘元。

隱瞞香港存款5642萬元

2012年1月起，王濱違反國家外匯管理制度和國家工作人員境外存款申報制度，將共計折合5642萬餘元的外幣存入其親屬在香港開立的銀行和證券帳戶，隱瞞不報。

濟南市中級人民法院認為，王濱受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑；王濱隱瞞境外存款犯罪為自首，可予從輕處罰，並與其所犯受賄罪並罰。

鑒於王濱歸案後如實供述罪行，認罪悔罪，積極退贓，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。同時，根據王濱犯罪的事實和情節，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

責任編輯：蒯宇澄

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