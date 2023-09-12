國務院：支持福建建兩岸融合發展示範區

中共中央、國務院今日發佈《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，其中提到加強閩台產業合作，提升兩岸產業鏈供應鏈韌性和安全水平；推動更多符合條件的在閩優質台企在大陸上市等。

意見提出，支持有條件的地區建設新型工業化產業示範基地，加強閩台產業合作，提升兩岸產業鏈供應鏈韌性和安全水平。加強要素保障，支持古雷石化產業基地、寧德動力電池集群等建設集聚兩岸資源要素有全球競爭力的產業基地、先進製造業集群。

支持福建企業與在閩台企共建企業合作聯盟。支持建設多層次兩岸金融市場，創新兩岸社會資本合作方式，推動設立兩岸產業融合發展基金，支持海峽股權交易中心「台資板」創新升級，加強與新三板合作對接，推動更多符合條件的在閩優質台企在大陸上市，鼓勵更多台企參與大陸金融市場發展。

意見提出，暢通台胞往來通道。適度超前開展交通物流基礎設施建設，加大資金等要素保障力度。推動閩台基礎設施應通盡通，構建立體式綜合性對台通道樞紐，暢通閩台與大陸其他地區連接通道。加強物流樞紐等重大物流基礎設施佈局建設，完善區域物流集散體系。

意見還鼓勵台胞申領台灣居民居住證，台胞在閩定居落戶實現「願落盡落」。擴大台灣居民居住證身份核驗應用範圍，努力實現台灣居民居住證與大陸居民身份證社會面應用同等便利。鼓勵台胞在閩購房置業。完善台胞在閩就業、就醫、住房、養老服務、社會救助等制度保障，依法依規將在閩台胞納入大陸社會保障體系。

意見提出，支持廈門與金門加快融合發展，實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇，支持廈門開展綜合改革試點，以清單批量授權方式賦予廈門在重點領域和關鍵環節改革上更大自主權。實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇，率先推進基本公共服務均等化普惠化便捷化，打造廈金「同城生活圈」，深化廈門大學與金門大學校際交流合作。探索廈金合作共建基礎設施模式，加快推進與金門通電、通氣、通橋，支持金門共用廈門新機場。

責任編輯：袁瑋婧