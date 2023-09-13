監管組合拳顯效 在岸人民幣升穿7.28創逾一周新高（第二版）

今日（13日）人民幣兌美元中間價報7.1894，較上日上調92點，較預測值偏強近900點。人民幣兌美元在岸價(CNY)收市升46點子，報7.2789，和中間價同創逾一周新高。

交易員指出，監管新一輪組合拳持續打出，意在分化單邊預期，等待經濟基本面改善，關注美國稍後公布的通脹數據的指引。

人民銀行公告，下周二在香港招標發行150億元人民幣6個月期央票，以豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線。外電統計，今次是2018年人行在香港開始發行離岸央票以來，發行規模最大的6個月期央票。

人行增發離岸央票 維穩人幣

人行旗下《金融時報》刊發評論稱，人行今日宣布將在香港發行150億元6個月期限央票，其中50億元為滾動續發，100億元為增發，這是人行一個月以內第二次增發離岸央票。 上月22日，人民銀行曾在常態化發行基礎上，增發了100億元3個月期限央票。

評論指，在香港常態化發行人民幣央行票據，為海外投資者提供了主權信用等級的高質量人民幣投產品，有助於完善香港人民幣債券收益率曲線。在當前時點進一步增發離岸央票，釋放吸收更多離岸人民幣流動性的信號，有利於維護離岸人民幣匯率基本穩定。而且，這一機制能夠直接面對離岸市場參與者，有效傳達政策意圖。

責任編輯：尹航

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