美國防部網絡安全戰略文件 視中國為主要挑戰

美國國防部公布新一份網路安全戰略文件，把中國列為網路領域的主要挑戰，又指俄羅斯在網路空間構成重大威脅，未來要汲取俄羅斯入侵烏克蘭的教訓，規劃國防網路安全。

文件指，中國尋求網路空間優勢，以成為具有相應政治、軍事與經濟影響力的超級大國。通過控制電訊、商業軟硬體設備，以及網路安全行業擁有相當市場佔有率的企業，試圖形塑全球科技生態系統。

文件又指，中國經常對美國及其盟友和合作夥伴進行惡意網路活動，竊取機密並破壞國防工業基地，以削弱美國軍事優勢，並對居住在其境外的個人，包括認為是國家敵人的美國公民進行網路入侵與監視。

文件認為，這種惡意網路活動為中國的戰爭準備提供訊息。一旦發生衝突，中國可能打算對美國本土發動破壞性網路攻擊，以阻礙軍事動員、製造混亂、轉移注意力與資源，還可能尋求破壞使聯合部隊在戰爭中投放力量的關鍵網絡。

美國國防部副助理部長歐陽沅（Mieke Eoyang）表示，文件指出來自中國、伊朗、跨國犯罪組織的其他持續威脅，包括勒索軟體、網絡盜竊與黑客等。同時，文件涵蓋對俄羅斯入侵烏克蘭的密切觀察，反映綜合網絡能力與其他作戰能力的重要性，網絡與其他力量搭配使用效果最佳，單獨使用的效能可能有限。

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責任編輯：易燕丹

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