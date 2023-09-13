  • 29°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 12:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國防部網絡安全戰略文件 視中國為主要挑戰

國情動向 11:12 2023/09/13

分享：

分享：

美國國防部公布新一份網路安全戰略文件，把中國列為網路領域的主要挑戰，又指俄羅斯在網路空間構成重大威脅，未來要汲取俄羅斯入侵烏克蘭的教訓，規劃國防網路安全。

文件指，中國尋求網路空間優勢，以成為具有相應政治、軍事與經濟影響力的超級大國。通過控制電訊、商業軟硬體設備，以及網路安全行業擁有相當市場佔有率的企業，試圖形塑全球科技生態系統。

文件又指，中國經常對美國及其盟友和合作夥伴進行惡意網路活動，竊取機密並破壞國防工業基地，以削弱美國軍事優勢，並對居住在其境外的個人，包括認為是國家敵人的美國公民進行網路入侵與監視。

文件認為，這種惡意網路活動為中國的戰爭準備提供訊息。一旦發生衝突，中國可能打算對美國本土發動破壞性網路攻擊，以阻礙軍事動員、製造混亂、轉移注意力與資源，還可能尋求破壞使聯合部隊在戰爭中投放力量的關鍵網絡。

美國國防部副助理部長歐陽沅（Mieke Eoyang）表示，文件指出來自中國、伊朗、跨國犯罪組織的其他持續威脅，包括勒索軟體、網絡盜竊與黑客等。同時，文件涵蓋對俄羅斯入侵烏克蘭的密切觀察，反映綜合網絡能力與其他作戰能力的重要性，網絡與其他力量搭配使用效果最佳，單獨使用的效能可能有限。

習近平：國安形勢複雜嚴峻 促提升網絡數據AI安全治理

中國發報告指CIA網絡攻擊他國 外交部稱值得高度警惕

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

官媒新華社批美國大搞黑客活動 是全球網絡安全公害
2022/10/03
官媒新華社批美國大搞黑客活動 是全球網絡安全公害
中國發報告指CIA網絡攻擊他國 外交部稱值得高度警惕
2023/05/04
中國發報告指CIA網絡攻擊他國 外交部稱值得高度警惕
習近平：國安形勢複雜嚴峻 促提升網絡數據AI安全治理
2023/05/30
習近平：國安形勢複雜嚴峻 促提升網絡數據AI安全治理
王毅促金磚國家加強溝通 反對借網絡推「顏色革命」
2023/07/25
王毅促金磚國家加強溝通 反對借網絡推「顏色革命」

你可能感興趣

官媒新華社批美國大搞黑客活動 是全球網絡安全公害
11:39 2022/10/03
官媒新華社批美國大搞黑客活動 是全球網絡安全公害
中國發報告指CIA網絡攻擊他國 外交部稱值得高度警惕
16:43 2023/05/04
中國發報告指CIA網絡攻擊他國 外交部稱值得高度警惕
習近平：國安形勢複雜嚴峻 促提升網絡數據AI安全治理
20:20 2023/05/30
習近平：國安形勢複雜嚴峻 促提升網絡數據AI安全治理
政治 地緣政治 國防 軍事 網絡保安 網絡通訊 黑客 美國國防部 美國 中國

下一篇文章

為實現烏克蘭和平 教皇特使今起訪華
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

解放軍20艘次軍艦巡台 料與山東艦聯合演訓
解放軍20艘次軍艦巡台 料與山東艦聯合演訓
美眾院中國委員會主席：中國經濟困境或增侵台風險
美眾院中國委員會主席：中國經濟困境或增侵台風險
中國人壽原董事長王濱受賄3.25億 一審判死緩
中國人壽原董事長王濱受賄3.25億 一審判死緩
美國務院：拜登冀今秋晤習近平 指高層會談無可替代
美國務院：拜登冀今秋晤習近平 指高層會談無可替代
外交部駁斥「中國經濟崩潰論」 指整體回升向好
外交部駁斥「中國經濟崩潰論」 指整體回升向好
國務院：支持福建建兩岸融合發展示範區
國務院：支持福建建兩岸融合發展示範區
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款