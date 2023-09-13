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國台辦新任發言人陳斌華亮相 曾多年在台駐點採訪

社會熱點 11:45 2023/09/13

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國台辦新任發言人陳斌華今日（13日）亮相並主持發布會。陳斌華是福建省詔安縣人，有20多年的媒體工作經歷，曾多年在台灣駐點採訪。

作為福建人的開場陳斌華即用閩南語和大家打招呼。他表示，在到台辦工作前，自己有20多年的媒體工作經歷，也曾多年在台灣駐點採訪，與在座的一些記者都是老朋友。希望今後能在發言人的崗位上，與大家共同努力增進兩岸同胞之間的了解和理解。

他表示，在與台灣各界人士、各地鄉親的接觸、交流中，他較為全面了解他們的工作生活、所思所想，也對台灣問題有了較深入觀察。這些將有助於他在國台辦發言人的崗位上，用兩岸同胞特別是台灣同胞願意聽、聽得懂的語言，更好說明大陸的對台方針政策，讓島內民眾了解、理解大陸的誠意、善意。

陳斌華出生於1971年9月，是福建省詔安縣人，曾在新華社總社工作，主要從事兩岸新聞、中央時政新聞報道，親歷澳門回歸、「胡連會」、「習馬會」等重大事件，是大陸首批赴台駐點記者，數十次帶隊赴台採訪，任新華社港台部副主任、高級記者，獲評為新華社十佳記者，作品曾獲中國新聞獎。

他2016年4月調國務院台辦工作，歷任海研中心副主任、研究局副局長、經濟局副局長、一級巡視員。現任國台辦新聞局副局長、一級巡視員。著有《駐點台灣：大陸首批駐台記者手記》《親歷台灣「大選」》《自在台灣- -一個大陸人的十年行旅》。

責任編輯：尹航

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