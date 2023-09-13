內地多城二手房源急增 有地方9小時增3200套

在樓市政策優化調整的背景下，內地多個城市二手樓在售數量大幅增加，山東青島二手樓掛牌量更在9個小時內急增3,200套。專家認為，若交易量跟不上，業主會選擇降價，反對市場預期產生衝擊。

內地在售二手房源數量持續增加，業主出售意願明顯增強。《證券時報》引述深圳資深地產中介經理張浩稱，近一周二手樓帶看量和咨詢量都比8月明顯增長，越來越多手上有樓的業主想盡快出手置換。

深圳市房地產中介協會數據顯示，截至周一（11日），深圳全市共有54,966套有效在售二手房源，較上周增加1,531套。值得注意的是，上周正是深圳「認房不認貸」落地後的首周。成交量上，上周深圳二手房交易錄得量810套，按月增長26.4%。（交易錄得量系指深房中協以二手樓買賣合同發起時間為口徑統計的數據，並非最終成交過戶套數。）

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除了深圳，上海「認房不認貸」落地後的首個周末，二手樓新增掛牌量比平時周末增加65%。青島全域取消限購和限售政策首日，從上午10時左右到晚上7時增加3,200套二手房源。諸葛數據研究中心監測資料顯示，8月10個重點城市二手住宅掛牌量為161.76萬套，按月上漲1.97%，按年上漲40.91%。

另一方面，「金九銀十」是傳統的樓市銷售旺季，以深圳市場為例，僅上一周的拿證房源數量已達到8月全月的44%。有業內人士表示，新樓促銷競爭大，或會分流二手樓市場的購買力，所以更多業主會選擇在此時掛盤出售。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，「認房不認貸」政策鼓勵「賣一買一」，帶動二手樓的掛牌量增加。此外，也會有業主想借機出售自己的房子，或者跟風去掛盤。不過，二手樓在售量明顯增加後，如果交易量跟不上，很多業主會選擇降價，反對市場預期產生衝擊，這是一個非常值得重視的現象。

責任編輯：易燕丹

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