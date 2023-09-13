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賴清德稱若當選助兩岸交流 國台辦8個字回應

國情動向 15:21 2023/09/13

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台灣大選明年一月舉行，民進黨參選人賴清德稱，如當選，將成為兩岸交流的一個機會。大陸國台辦指賴的言論顛倒是非、癡人説夢，只是在騙選票。

賴清德日前出席台媒節目時，談及兩岸交流的具體策略，指大陸單方面關閉兩岸溝通的「大門」，國際社會也認為兩岸情勢是升溫問題不在台灣是在北京。他説，如果自己當選，將成為兩岸交流的一個機會。

在北京，國台辦發言人陳斌華回應稱，賴清德的説法是「顛倒是非、痴人說夢」，只是在騙取選票。他指出，兩岸協商對話機制停擺的原因在於民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，又批評賴清德是不折不扣的「台獨工作者」，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。

國台辦批台揮霍民眾血汗錢買美武器

另外，美台軍事聯繫加強，美方批准5億美元對台軍售、首次提供台8,000萬美元軍事融資貸款。台灣2024年度防務預算高達6,068億元新台幣，創歷史新高。

美國首以「外國軍事融資」軍援台灣 京：堅決反制

美再批5億美元對台軍售 京斥危害台海和平促撤銷

陳斌華表示，民進黨當局大肆揮霍台灣民眾血汗錢向美國高價購買武器，妄圖「倚美謀獨」「以武謀獨」，嚴重損害台灣民眾切身利益，危害台海和平穩定。如任由民進黨當局在「賣台」「害台」「毀台」的邪路上一條道走到黑，只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，為台灣同胞帶來深重禍害。

陳斌華指出，根據有關媒體算的賬，民進黨當局上台後，台灣向美國購買武器的花費和台灣的防務預算逐年攀升，2024年防務預算較8年前增長近一倍。因為「台獨」勢力的折騰，武器愈買愈多，債台愈築愈高，台灣同胞卻愈來愈不安。

他又正告民進黨當局，任何「以武謀獨」的行徑，都動搖不了北京解決台灣問題、實現祖國完全統一的堅定意志，都抵擋不了維護國家主權和領土完整的強大實力。

台大選民調：賴清德支持率突破四成 侯友宜不到15%

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責任編輯：易燕丹

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