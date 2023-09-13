【神州快訊】2023中國民營企業500強峰會舉行 簽約總投資2698億人幣

▲ 今次峰會現場，舉行了民營企業雙招雙引項目簽約儀式。

9月12日，2023中國民營企業500強峰會暨全國優強民營企業助力山東綠色低碳高質量發展大會在山東濟南舉行。本次會議由全國工商聯、山東省人民政府共同主辦，以「堅定發展信心 推動高質量發展」為主題，發布了「2023中國民營企業500強」等榜單以及《2023中國民營企業500強調研分析報告》。本次大會共簽約項目123個，總投資2,698億元（人民幣，下同），其中24個項目進行現場簽約，涵蓋新能源、智能製造、農業等領域。

民企500強總營收達39.83萬億 京東阿里恆力集團位居前三

根據全國工商聯發布「2023中國民營企業500強」榜單，京東集團以10,462.36億元的營業收入連續兩年位居民營企業500強榜首；阿里巴巴以8,645.39億元的收入排名第二；恆力集團以6,117.57億元的收入排名第三，並已連續兩年位居製造業民營企業500強首位。



第四名至第十名分別是:正威國際集團、浙江榮盛控股集團、騰訊控股、山東魏橋創業集團、萬科企業、聯想控股、比亞迪。



報告指，今年民營企業500強入圍門檻達275.78億元，比去年增加12.11億元。民營企業500強的營業收入總額達39.83萬億元，稅後淨利潤達1.64萬億元。今年有17家500強企業營業收入超3,000億元，其中有8家企業營業收入超過5,000億元。從2023中國民企500強所在地域看，浙江、江蘇、山東、廣東、河北入圍企業數量排名居全國前五。

山東52家上榜民企500強 全國第三

今年官方頻釋善意，不同部委都接連發表政策文件，以傳達堅定支持民企的積極立場，提振民企信心。山東省委書記林武在大會致辭時表示，民營企業和民營企業家已經成為山東綠色低碳高質量發展的重要力量。山東將始終堅持「兩個毫不動搖」「三個沒有變」，持續打造更完善的政策環境、更優良的信用環境、更公平的市場環境、更透明的法治環境、更高效的政務環境，堅決支持民營企業做大做強。



數據顯示，山東民營經濟市場主體突破1,400萬家，今年前7個月，民營企業工業增加值同比增長8.1%，高於規上工業1個百分點。2023中國民企500強中，山東入圍企業達52家，居全國第三。

(特約)