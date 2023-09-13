內地要求大型演出實名購票 公開發售門票比例不低於85%

內地加強規管觀眾人數在5,000人以上的大型演出活動，要求實行實名購票和實名入場制度，演出舉辦單位面向市場公開銷售的門票數量不得低於核准觀眾數量的85%。

文化和旅遊部、公安部聯合發布《關於進一步加強大型營業性演出活動規範管理促進演出市場健康有序發展的通知》，指個別演出活動中炒票倒票、非理性追星、不文明觀演等問題較為突出，要求按照「誰舉辦誰負責」的原則，確保演出舉辦單位落實主體責任。

在加強票務管理方面，《通知》明確要求大型演出活動實行實名購票和實名入場制度，每場演出每個身份證件只能購買一張門票，購票人與入場人身份信息保持一致。

同時進一步提高大型演出活動門票銷售比例，演出舉辦單位面向市場公開銷售的門票數量不得低於核准觀眾數量的85%。對其餘15%的門票，應在演出前24小時進行個人信息綁定，做到「實名綁定、實名入場」。

嚴禁假唱、假演奏等行為

《通知》又要求，公安機關要加大對倒賣演出票證的打擊整治力度，全面收集網上網下倒賣炒作票證信息，及時發現加價、變相加價銷售票證的綫索，嚴打網上網下倒票和詐騙等違法犯罪活動。

此外，要加強對大型演出活動的實地檢查，現場核驗演員信息及演出節目內容，嚴禁擅自變更演員及演出內容，嚴禁假唱、假演奏等違法違規行為。

文化和旅遊部部長胡和平表示，要全面加強演出票務管理，維護良好票務秩序，切實保障消費者合法權益。要全面加強演出現場管理，保障正常觀演秩序，倡導觀眾文明觀演。要清朗網絡空間，依法處置造謠傳謠行為，為演出市場營造良好網絡環境。

責任編輯：易燕丹

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