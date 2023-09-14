白宮稱中國iPhone禁令似報復 北京已回應並未禁用

有外媒報道指，北京近期要求部分中央政府機關職員停止在工作時使用蘋果公司（Apple）的移動裝置。白宮表示，正密切關注明顯是對中國政府官員用iPhone的禁令，並指這似乎是一種激進的和不恰當的報復行為。這是美國首次對中國限制蘋果產品一事表達關切。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）週三（13日）表示，「這看起來似乎是我們過去在中國看到的，對美國企業激進又不恰當的報復行動。」他補充說，無法完全了解中方在做什麼，以及為什麼這樣做，呼籲中方在限制蘋果手機問題上提高透明度。

中國外交部對於外媒的報道回應指，中國並無發布禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律法規和政策文件。外交部稱，最近確實注意到有媒體曝出蘋果手機有關安全事件。中國政府高度重視網絡和信息安全，對內外資企業一視同仁、平等對待。中方希望所有手機企業都能嚴格遵守相關法律法規，加強信息安全管理，保護消費者存儲在手機中的數據，不被任何個人、任何組織竊取，確保信息安全。

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責任編輯：尹航

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